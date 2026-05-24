Practica este folosită mai ales pentru nou-născuții prematuri sau cu greutate mică, însă specialiștii spun că are beneficii importante și pentru bebelușii născuți la termen.

Studiile arată că metoda poate contribui la reglarea temperaturii corpului, stabilizarea respirației și susținerea alăptării, iar în cazul prematurilor poate reduce semnificativ riscul de complicații.

Ce este „metoda cangur” și de unde provine

Metoda cangur, cunoscută internațional sub denumirea de „Kangaroo Mother Care” (KMC), presupune contact direct piele pe piele între părinte și nou-născut. Bebelușul este așezat pe pieptul mamei sau al tatălui, purtând de obicei doar scutec și fiind acoperit cu o pătură pentru a-și menține temperatura corporală.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, metoda a fost dezvoltată în Bogotá, Columbia, la sfârșitul anilor ’70, ca soluție pentru lipsa incubatoarelor și mortalitatea ridicată în rândul prematurilor.

Medicii Edgar Rey și Hector Martinez au observat că apropierea constantă dintre mamă și copil poate avea efecte importante asupra supraviețuirii și dezvoltării nou-născuților. În primul an de utilizare, metoda a contribuit la o scădere semnificativă a mortalității în rândul prematurilor, potrivit Cleveland Clinic.

Astăzi, metoda este folosită în spitale și maternități din întreaga lume și este susținută de OMS, neonatologi și organizații internaționale de sănătate.

Cum funcționează contactul piele pe piele la nou-născuți

Metoda cangur se bazează pe contact direct și prelungit între pielea părintelui și cea a bebelușului. Nou-născutul este așezat vertical pe pieptul mamei sau al tatălui, purtând de obicei doar scutec și, uneori, o căciuliță sau șosete pentru a-și păstra căldura corporală. Bebelușul este apoi acoperit cu o pătură sau susținut cu ajutorul unui sistem textil special.

În această poziție, copilul poate auzi bătăile inimii părintelui, îi recunoaște vocea și simte temperatura corpului, elemente considerate importante pentru adaptarea la viața din afara uterului.

Potrivit specialiștilor de la Cleveland Clinic, contactul piele pe piele are efecte directe asupra reglării unor funcții esențiale ale organismului în primele ore și zile de viață. Metoda poate:

Medicii spun că apropierea constantă dintre mamă și copil îl poate ajuta pe nou-născut să se liniștească și să își regleze mai ușor funcțiile vitale, lucru important mai ales în cazul prematurilor sau al copiilor cu greutate mică la naștere.

În multe maternități, primele minute și ore după naștere sunt considerate extrem de importante pentru dezvoltarea legăturii dintre mamă și nou-născut. Această perioadă este numită adesea „golden hour” (ora de aur), iar specialiștii spun că poate influența atașamentul, adaptarea emoțională și începutul alăptării.

Academia Americană de Pediatrie recomandă contactul piele pe piele imediat după naștere pentru bebelușii alăptați, mai ales în primele săptămâni de viață. Potrivit Cleveland Clinic, această apropiere îi ajută pe părinți să observe mai ușor semnalele timpurii de foame ale nou-născutului și poate face alăptarea mai ușoară în primele săptămâni.

Metoda poate fi aplicată atât după nașterea naturală, cât și după cezariană, dacă starea medicală a mamei și a copilului permite acest lucru. În situațiile în care mama nu poate face imediat contact piele pe piele, specialiștii spun că metoda poate fi practicată și de tată sau de un alt membru apropiat al familiei.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, contactul piele pe piele ar trebui început cât mai rapid după naștere și menținut cât mai mult timp posibil, inclusiv în cazul multor prematuri. OMS și organizațiile internaționale de neonatologie subliniază că metoda poate continua atât în maternități și secții de neonatologie, cât și acasă, după externare.

Specialiștii atrag atenția și asupra modului corect în care trebuie practicată metoda. Bebelușul trebuie să stea într-o poziție sigură, cu căile respiratorii libere, iar părintele trebuie să fie treaz și atent pe durata contactului piele pe piele. Cleveland Clinic recomandă evitarea parfumurilor puternice, a fumatului și a contactului apropiat atunci când părintele este bolnav, pentru a reduce riscul de expunere la germeni în primele luni de viață.

Ce spun medicii despre metoda cangur

Organizația Mondială a Sănătății și International Confederation of Midwives consideră metoda cangur una dintre cele mai importante intervenții pentru nou-născuții prematuri și cu greutate mică.

Potrivit ghidurilor OMS actualizate în 2023, metoda poate reduce riscul mortalității neonatale și poate îmbunătăți evoluția nou-născuților vulnerabili.

Specialiștii spun că metoda nu înlocuiește îngrijirea medicală, incubatorul sau monitorizarea necesară în cazurile severe, însă poate completa tratamentul și susține dezvoltarea copilului.

Medicii atrag atenția și asupra importanței evitării separării inutile dintre mamă și nou-născut în primele zile de viață. Tot mai multe maternități încearcă să reducă perioadele în care bebelușul este ținut departe de părinți, atunci când situația medicală permite.

Beneficii dovedite pentru bebeluși prematuri și la termen

Potrivit International Confederation of Midwives, metoda cangur poate reduce riscul mortalității neonatale cu până la 40% în cazul prematurilor și al nou-născuților cu greutate mică la naștere.

Printre beneficiile asociate metodei se numără:

reducerea riscului de hipotermie

rată mai mică a infecțiilor

dezvoltare neurologică mai bună

susținerea alăptării exclusive

creștere mai eficientă în greutate

reducerea stresului și a plânsului

somn mai bun și mai stabil

Beneficiile nu sunt observate doar la prematuri. Specialiștii spun că și bebelușii născuți la termen pot avea de câștigat prin contact piele pe piele imediat după naștere și în primele săptămâni de viață.

Metoda poate avea efecte pozitive inclusiv asupra părinților, ajutând la întărirea legăturii emoționale și la creșterea încrederii în îngrijirea nou-născutului.

Cât timp trebuie aplicată metoda cangur pentru rezultate

OMS recomandă contact piele pe piele cât mai mult timp posibil, în funcție de starea medicală a copilului și a mamei.

În cazul prematurilor, unele ghiduri medicale vorbesc despre sesiuni prelungite, de multe ore pe zi, uneori chiar între 8 și 24 de ore zilnic, dacă situația permite.

Specialiștii spun însă că inclusiv perioadele mai scurte de contact piele pe piele pot avea beneficii, mai ales în primele zile după naștere.

Metoda poate fi practicată atât în maternități și secții de neonatologie, cât și acasă, după externare.

În ce situații este recomandată

Metoda cangur este recomandată în special:

pentru nou-născuții prematuri

pentru bebelușii cu greutate mică

imediat după naștere, pentru susținerea atașamentului și alăptării

în perioada de recuperare neonatală

după externare, ca parte a îngrijirii zilnice

Potrivit specialiștilor, metoda poate fi practicată și de tați sau de alți membri ai familiei, nu doar de mamă.

Medicii recomandă ca părinții să discute cu personalul medical despre modul corect de aplicare, mai ales în cazul copiilor născuți prematur sau cu probleme medicale.