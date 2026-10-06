Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. „Niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului TollRo”, susține conducerea CNAIR, potrivit News.ro.

„CNAIR vă informează că incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu excludem apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligația să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziționeze rovinietă și/sau TollRo. În măsura în care aceste acțiuni nu pot fi efectuate din cauza defecțiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe/continua deplasarea, fără riscul de a primi amendă”, arată CNAIR, marți, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții CNAIR precizează că încercările eșuate din cauze tehnice vor fi reținute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat.

CNAIR arată că, în conformitate cu art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, utilizatorii care nu pot achita tariful TollRo din cauza disfuncționalităților tehnice ale platformei nu vor fi sancționați.

„Măsura prevăzută de art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 nu se limitează la perioada de lansare a sistemului, respectiv perioada comunicată anterior: 01.10.2026 - 03.10.2026. Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncționalități, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere. Pe această cale, precizăm, din nou, că niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului TollRo”, menționează conducerea CNAIR.

Achitarea TollRo

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri: Tichet de rută - plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei și Sesiune de tarifare - traseul se înregistrează prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

În niciunul dintre aceste cazuri, plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR.

Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt:

Portalul web oficial: https://etoll.ro - creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;

Aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android - achiziția rovinietei și a tichetului de rută, inițierea sesiunii de tarifare: https://apps.apple.com/ro/app/tollro/id6774169985, https://play.google.com/store/apps/details...;

Punctele de vânzare CNAIR din cadrul Secțiilor de Drumuri Naționale (SDN) și al Agențiilor de Control și Încasare (ACI) de la punctele de trecere a frontierei - rovinietă și tichet de rută;

Distribuitorii autorizați - rovinietă, inclusiv prin SMS la numărul de telefon mobil 7500.

CNAIR recomandă utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele comunicate și să nu dea curs solicitărilor de plată primite pe alte căi.

Legat de sumele virate în conturile CNAIR în primele zile de funcționare a sistemului, când o parte dintre utilizatori au efectuat plăți prin virament bancar direct în conturile CNAIR, persoanele respective pot solicita restituirea acestora printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail [email protected] (adresa oficială a Registraturii CNAIR), însoțită de dovada plății (ordinul de plată) și de datele contului în care să se facă restituirea (IBAN și titular).

„Aceste sume nu țin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus”, arată CNAIR.

Rovinietele care rămân valabile

Rovinietele achiziționate prin sistemul SIEGMCR până la 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport persoane (autoturisme, microbuze și autocare) și pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, își păstrează valabilitatea.

„Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem fără vreo formalitate din partea utilizatorilor. Pentru aceste roviniete nu se efectuează restituiri, întrucât acestea rămân valabile până la data expirării perioadei pentru care au fost achiziționate”, susține conducerea CNAIR.

Rovinietele achiziționate până la data de 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate până la această dată își încetează valabilitatea.

Restituirea contravalorii rovinietelor și a peajelor care și-au încetat valabilitatea se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până la data de 29.12.2026. Restituirea se realizează în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație.

Utilizatorii care întâmpină dificultăți sunt rugați să transmită o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul https://etoll.ro, arată CNAIR.

Rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo se achită din 1 octombrie doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Anterior, CNAIR ceruse Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, în lipsa unei aplicații tehnice care să poată să fie operațională.

Aplicația a avut erori încă din primele ore de la funcționare, iar CNAIR a anunțat că este vorba de un incident tehnic și că nu se vor aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Ulterior, a fost avansat termenul de 72 de ore de către conducerea Ministerului Transporturilor pentru remedierea în totalitate a problemelor.

Mai multe organizații ale transportatorilor rutieri, printre care Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), au solicitat autorităților amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la data la care sistemul electronic devine funcțional.