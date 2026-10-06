Raportul, elaborat de eurodeputata socialistă belgiană Estelle Ceulemans, a fost adoptat cu 413 voturi pentru, 210 voturi contra și 29 de abțineri, potrivit Agerpres.

„Mingea este în terenul Comisiei, ce dispune de o ocazie unică pentru a consolida prevenirea și protecția lucrătorilor victime ale acestui flagel”, a reacționat raportoarea PE.

Propunerea Comisiei Europene ar trebui să fie precedată de un studiu de impact care să analizeze inclusiv legislația actuală în domeniu. Eurodeputații au solicitat impunerea unor obligații angajatorilor de a proteja sănătatea mintală și fizică a salariaților și de a asigura condiții de muncă sigure și demne.

De asemenea, membrii PE le cer Comisiei și țărilor membre să recunoască în mod explicit că riscurile psihologice legate de muncă conduc la creșterea cazurilor de boli profesionale.

Angajatorii, chemați să prevină riscurile psihologice

În raportul adoptat marți, eurodeputații vor ca angajatorii să prevină riscurile psihologice legate de muncă și să adopte și pună în aplicare politici ce definesc și interzic violența, hărțuirea, bullying-ul și comportamentul discriminatoriu ce subminează demnitatea și sănătatea mintală și fizică.

O altă recomandare inclusă în raport se referă la realizarea de către angajatori a unor evaluări periodice asupra riscurilor psihologice, de a evalua factori precum volumul de muncă excesiv și intensitatea ridicată a muncii și la adoptarea unor planuri de acțiune cu măsuri concrete.

Restructurarea sau reorganizarea semnificativă, precum aranjamente privind telemunca și introducerea unor sisteme automate de luare a deciziilor și de monitorizare, ar trebui să facă obiectul unei evaluări apriorice a riscurilor psihologice în cooperare cu lucrătorii și cu reprezentanții lor, subliniază eurodeputații.

În plus, potrivit raportului PE, angajatorii ar trebui să garanteze că introducerea unor sisteme de management algoritmice nu impune volum de muncă excesiv sau monitorizarea lucrătorilor și că întotdeauna trebuie să existe supraveghere umană.

Planuri individuale pentru revenirea la muncă

Lucrătorii care absentează de la lucru din cauza riscurilor psihologice legate de muncă ar trebui să aibă dreptul la revenirea durabilă și sprijinită la muncă, afirmă eurodeputații.

În acest scop, ei le recomandă angajatorilor să stabilească planuri individuale de revenire la muncă, specificând factori precum ajustări ale timpului de lucru sau organizării muncii și adaptări ale sarcinilor ori volumului de muncă ale lucrătorului.

Comisia Europeană are la dispoziție trei luni pentru a răspunde cererii Parlamentului European, fie prin a-l informa cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia, fie prin precizarea motivelor oricărui refuz de a propune o inițiativă legislativă în concordanță cu solicitarea PE.