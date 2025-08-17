Locul din România, ”ascuns” în mijlocul naturii, considerat o ”oază de sănătate”. Are proprietăți curative și este gratuit

Vara este anotimpul vacanțelor și al... curelor de nămol. Cel mai cunoscut loc pentru tratamente de acest fel este cu siguranță Techirghiol, din județul Constanța. Dar găsim nămol curativ și în Mureș.

Lacul Aluna, sau Râioasa, cum îi spun localnicii, are 500 de metri pătrați și se ascunde printre dealurile care înconjoară orașul Târnăveni.

Lacul - aflat în mijlocul naturii, la aproximativ 6 kilometri de Târnăveni - este o oază de răcoare și sănătate.

Doritorii ajung acolo ... prin lanuri de porumb. Au fost idei de amenajare, însă locul a rămas sălbatic, așa că oamenii se bucură de tratamente gratuit.

Turist: ”Anul ăsta suntem la a 12-a ședință. Peste așteptări. Dacă drumul ar fi fost mai practicabil, era și mai bine. Dar merită, ascultăm natura … e bine așa cum e.”

Proprietățile curative au fost certificate de Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca. Sunt asemănătoare cu cele de la Sovata sau Bazna.

Turist: ”Eu nu vin decât de vreo 40 de ani aici. Asta mă ajută foarte mult.”

În România există 12 lacuri recunoscute pentru propritățile terapeutice.

