România pregătește medici pentru utilizarea ECMO, „plămânul artificial” care salvează vieți. Cât costă tratamentul

O procedură care salvează vieți câștigă teren și în România. ECMO - sau plămânul artificial, cum mai este numită - ajută pacienții aflați în stare critică atunci când nu mai există alte resurse terapeutice.

Tot mai mulți medici se pregătesc pentru a folosi această tehnică, însă este nevoie și de protocoale adaptate normelor europene și de un registru al pacienților.

Zeci de medici din toată țara au participat la un curs intensiv. ECMO reprezintă de multe ori ultima șansă pentru un pacient în stare critică.

Alexandru Alexandrescu, medic rezident anul IV ATI, CCV Floreasca: „Acest curs vine ca un mare plus în tot ce înseamnă medicina de terapie intensivă și prespital. În ceea ce presupune suportul vital al pacientului cu disfuncții de organ severe, tot ce presupune parte de disfuncții respiratori sau complexe cardiovasculare cu respiratorii”.

Organizat în cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea cursul a pornit la inițiativa a doi medici de terapie intensivă: Beres Zsolt și Iuliu Torje.

Beres Zsolt, medic primar medicină urgență: „Procedura de ECMO este o procedură complexă, care necesită un trainig extensiv”.

Medicul Mihai Vereș este șeful secției ATI de la Institutul Inimii din Târgu Mureș și povestește cât de utilă este întâlnirea cu alți colegi din străinătate.

Mihai Vereș, medic primar ATI, șeful secției Târgu Mureș: „Ne reactualizăm cunoștințele și să avem curajul de a oferi pacienților ceva nou, care de cele mai multe ori salvează vieți”.

Reporter: Cum este ECMO la noi?

Mihai Vereș, medic primar ATI, șeful secției Târgu Mureș: „Sunt puține centre, cu experiență slabă să zic, dar să sperăm că suntem pe drumul cel bun”.

Cum funcționează procedura ECMO

În cadrul procedurii ECMO un aparat preia funcția plămânilor sau a inimii ori pe amândouă. Dispozitivul drenează sângele, oxigenarea lui are loc în afara corpului, apoi este reintrodus în organism.

Este ultima șansă pentru pacienții cu insuficiență respiratorie severă ori șoc cardiogen și poate fi folosit inclusiv atunci când apar complicații în urma transplantului cardiac sau pulmonar.

În multe țări aparatul nu este folosit doar în spital, ci echipele medicale specializate îl iau des pe teren.

La 34 de ani, medicul Iuliu Torje coordonează centrul ECMO al Spitalului din Kassel – Germania. De 4 ani revine în România pentru a organiza cursuri despre utilizarea ECMO.

Iuliu Torje, medic primar ATI Germania, coordonatorului centrului de ECMO: „Sunt în România la momentul actual aparate ECMO foarte rar utilizate sau aceste aparate nu sunt deloc utilizate. Medicina nu poate evolua fără a munci în echipă. Medicina nu poate evolua fără a da mai departe”.

Costurile pentrudouă săptămâni de tratament cu ECMO pot depăși 25.000 de euro în cazul unui singur pacient. Ministerul Sănătății finanțează procedura printr-un program de Acțiuni Prioritare. În acest moment banii merg spre 10 spitale - 6 sunt în București, iar celelalte în Timișoara, Cluj Napoca, Târgu Mureș și Iași.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Va fi extinsă lista și pentru AP ECMO. Beneficiază de așa cunoscutul plămân artificial, pacienți aflați în situația critică în ATI”.

Experții vorbesc și de necesitatea unei reorganizări a rețelei de ECMO, astfel încât pacienții din toată țara să poate beneficia de acestă procedură.

Iuliu Torje, medic primar ATI Germania, coordonatorului centrului de ECMO: „Trebuie organizată oarecum deschis distribuirea echitabilă a agenților de ECMO pe teritoriul României, astfel încât să nu existe inegalități în ceea ce presupune accesul populației la această formă de terapie absolut salvatoare. Un alt aspect foarte important ar fi crearea unui registru național în care toate datele pacienților de ECMO să fie introdusă în acest registru național”.

În 3 ani, Ministerul Sănătății a plătit peste 11 milioane de lei pentru programul de Acțiuni Prioritare ECMO.

