România pregătește medici pentru utilizarea ECMO, „plămânul artificial” care salvează vieți. Cât costă tratamentul

Stiri Sanatate
11-08-2025 | 09:16
×
Codul embed a fost copiat

O procedură care salvează vieți câștigă teren și în România. ECMO - sau plămânul artificial, cum mai este numită - ajută pacienții aflați în stare critică atunci când nu mai există alte resurse terapeutice.

autor
Călin Ardelean ,  Liliana Curea

Tot mai mulți medici se pregătesc pentru a folosi această tehnică, însă este nevoie și de protocoale adaptate normelor europene și de un registru al pacienților.

Zeci de medici din toată țara au participat la un curs intensiv. ECMO reprezintă de multe ori ultima șansă pentru un pacient în stare critică.

Alexandru Alexandrescu, medic rezident anul IV ATI, CCV Floreasca: „Acest curs vine ca un mare plus în tot ce înseamnă medicina de terapie intensivă și prespital. În ceea ce presupune suportul vital al pacientului cu disfuncții de organ severe, tot ce presupune parte de disfuncții respiratori sau complexe cardiovasculare cu respiratorii”.

Organizat în cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea cursul a pornit la inițiativa a doi medici de terapie intensivă: Beres Zsolt și Iuliu Torje.

Citește și
robot oncologic
”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița

Beres Zsolt, medic primar medicină urgență: „Procedura de ECMO este o procedură complexă, care necesită un trainig extensiv”.

Medicul Mihai Vereș este șeful secției ATI de la Institutul Inimii din Târgu Mureș și povestește cât de utilă este întâlnirea cu alți colegi din străinătate.

Mihai Vereș, medic primar ATI, șeful secției Târgu Mureș: „Ne reactualizăm cunoștințele și să avem curajul de a oferi pacienților ceva nou, care de cele mai multe ori salvează vieți”.

Reporter: Cum este ECMO la noi?

Mihai Vereș, medic primar ATI, șeful secției Târgu Mureș: „Sunt puține centre, cu experiență slabă să zic, dar să sperăm că suntem pe drumul cel bun”.

Cum funcționează procedura ECMO

În cadrul procedurii ECMO un aparat preia funcția plămânilor sau a inimii ori pe amândouă. Dispozitivul drenează sângele, oxigenarea lui are loc în afara corpului, apoi este reintrodus în organism.

Este ultima șansă pentru pacienții cu insuficiență respiratorie severă ori șoc cardiogen și poate fi folosit inclusiv atunci când apar complicații în urma transplantului cardiac sau pulmonar.

În multe țări aparatul nu este folosit doar în spital, ci echipele medicale specializate îl iau des pe teren.

La 34 de ani, medicul Iuliu Torje coordonează centrul ECMO al Spitalului din Kassel – Germania. De 4 ani revine în România pentru a organiza cursuri despre utilizarea ECMO.

Iuliu Torje, medic primar ATI Germania, coordonatorului centrului de ECMO:Sunt în România la momentul actual aparate ECMO foarte rar utilizate sau aceste aparate nu sunt deloc utilizate. Medicina nu poate evolua fără a munci în echipă. Medicina nu poate evolua fără a da mai departe”.

Costurile pentrudouă săptămâni de tratament cu ECMO pot depăși 25.000 de euro în cazul unui singur pacient. Ministerul Sănătății finanțează procedura printr-un program de Acțiuni Prioritare. În acest moment banii merg spre 10 spitale - 6 sunt în București, iar celelalte în Timișoara, Cluj Napoca, Târgu Mureș și Iași.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Va fi extinsă lista și pentru AP ECMO. Beneficiază de așa cunoscutul plămân artificial, pacienți aflați în situația critică în ATI”.

Experții vorbesc și de necesitatea unei reorganizări a rețelei de ECMO, astfel încât pacienții din toată țara să poate beneficia de acestă procedură.

Iuliu Torje, medic primar ATI Germania, coordonatorului centrului de ECMO: „Trebuie organizată oarecum deschis distribuirea echitabilă a agenților de ECMO pe teritoriul României, astfel încât să nu existe inegalități în ceea ce presupune accesul populației la această formă de terapie absolut salvatoare. Un alt aspect foarte important ar fi crearea unui registru național în care toate datele pacienților de ECMO să fie introdusă în acest registru național”.

În 3 ani, Ministerul Sănătății a plătit peste 11 milioane de lei pentru programul de Acțiuni Prioritare ECMO.

Sursa: Pro TV

Etichete: germania, ATI, tratamente, transplant de plamani,

Dată publicare: 11-08-2025 09:15

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița
Stiri Sanatate
”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, la Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează un ”robot oncologic” de preparare a citostaticelor.

Cancer pulmonar fără fumat: cercetătorii dau vina pe alimentele ultraprocesate
Stiri Sanatate
Cancer pulmonar fără fumat: cercetătorii dau vina pe alimentele ultraprocesate

De-a lungul timpului, nenumărate studii au arătat că alimentele ultraprocesate pot predispune la boli cardiovasculare, diabet şi obezitate.

Cât de sănătos este să dormi dezbrăcat când e cald afară. Ce spun specialiștii
Stiri Sanatate
Cât de sănătos este să dormi dezbrăcat când e cald afară. Ce spun specialiștii

Dormitul dezbrăcat în nopțile călduroase este asociat cu un somn mai odihnitor și o mai bună reglare a temperaturii corpului. Specialiștii susțin că acest obicei poate avea beneficii reale pentru sănătate.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12