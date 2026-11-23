Cinci categorii de alimente disponibile în majoritatea supermarketurilor pot asigura un aport important de proteine, fibre, grăsimi sănătoase și calorii, chiar și atunci când locuința rămâne fără electricitate.

Recomandările vin de la mai mulți nutriționiști și specialiști consultați de publicația britanică Daily Express, în contextul campaniei „Be Ready” a Guvernului Marii Britanii, care încurajează populația să fie pregătită să se descurce pe cont propriu timp de până la 72 de ore în cazul unei situații de urgență.

Nutriționistul autorizat Rob Hobson spune că o rezervă alimentară nutritivă poate fi alcătuită din ingrediente obișnuite, fără să fie nevoie de produse specializate pentru supraviețuire.

„Nu prea are rost să cumperi multe alimente neobișnuite pentru situații de supraviețuire, care vor rămâne nefolosite ani întregi”, a explicat acesta.

Pește la conservă

Peștele gras la conservă se află pe primul loc în recomandările specialiștilor. Sardinele cu oase sunt considerate o alegere deosebit de bună, deoarece furnizează proteine, acizi grași Omega-3 și calciu.

Medicul Naheed Ali atrage atenția că oasele sardinei nu trebuie îndepărtate, întrucât reprezintă o sursă importantă de calciu.

Conservele cu sistem de deschidere facilă sunt practice în situațiile în care nu există acces la electricitate sau la ustensile de bucătărie. Peștele poate fi consumat direct din conservă, fără preparare termică.

Pentru persoanele vegane, specialiștii recomandă alternative precum laptele de soia UHT, îmbogățit cu vitamine și minerale, sau preparatele din linte la conservă.

Biscuiți din ovăz și cereale integrale

Biscuiții din ovăz sunt o altă opțiune recomandată. Realizați în principal din fulgi de ovăz și ulei, aceștia furnizează aproximativ 450 de calorii la 100 de grame. Potrivit medicului Daniel Atkinson, carbohidrații complecși din ovăz oferă energie cu eliberare treptată. În plus, biscuiții pot fi consumați fără să fie încălziți și pot servi drept bază pentru o masă, alături de pește sau leguminoase la conservă.

Nutriționistul Rob Hobson recomandă și lipiile integrale ambalate, care rezistă mai mult timp decât pâinea proaspătă și pot fi consumate fără preparare. O altă variantă este reprezentată de fulgii de ovăz instant, care pot fi înmuiați în apă rece sau în lapte UHT. Cerealele integrale fortificate, precum biscuiții din grâu, sunt de asemenea potrivite.

Fasole, năut și linte la conservă

Leguminoasele la conservă sunt apreciate pentru conținutul de proteine și fibre, dar și pentru faptul că pot fi păstrate luni sau chiar ani, fără refrigerare, dacă ambalajul rămâne intact.

Nutriționistul Rob Hobson subliniază că fasolea, năutul și lintea pot fi consumate direct din conservă, ceea ce le face deosebit de utile în cazul unei pene de curent.

Potrivit și medicului Daniel Atkinson, leguminoasele contribuie și la menținerea funcționării sistemului digestiv, mai ales atunci când fructele și legumele proaspete nu sunt disponibile.

Unt de arahide sau de migdale

Untul de arahide este o sursă concentrată de energie, proteine și grăsimi sănătoase. Medicul Naheed Ali recomandă păstrarea unui borcan de aproximativ 500 de grame pentru fiecare adult. O asemenea cantitate poate furniza în jur de 3.000 de calorii.

Produsul nu necesită preparare, ocupă puțin spațiu și poate fi consumat direct sau împreună cu biscuiți și lipii integrale.

Justine Butler recomandă, la rândul său, unturile din nuci și alune, care furnizează și magneziu și vitamina E.

Persoanele alergice la arahide pot opta pentru unt de migdale. Specialiștii atrag însă atenția asupra etichetei: este preferabil un produs realizat exclusiv din nuci sau alune, fără adaosuri de zahăr, sare și uleiuri de calitate inferioară.

Mix de nuci, semințe și fructe uscate

Ultima recomandare este reprezentată de amestecurile de nuci, semințe și fructe uscate, cunoscute și sub numele de trail mix.

Acestea sunt ușor de depozitat, ocupă puțin spațiu și au o densitate calorică ridicată. În plus, oferă proteine, grăsimi sănătoase, vitamina E și magneziu.

Nutriționista Holly Caske recomandă variantele fără sare adăugată și spune că amestecurile pot fi combinate cu fulgi de ovăz și miere pentru a obține o masă mai consistentă.

Cele cinci categorii de alimente au un avantaj comun: pot fi păstrate fără refrigerare și, în mare parte, consumate fără gătire. Astfel, ele pot fi utile în cazul unei pene prelungite de curent sau al altor situații în care accesul la magazine și la facilitățile obișnuite este întrerupt.

Pentru o rezervă practică, este important ca alimentele să fie adaptate nevoilor fiecărui membru al familiei, să existe suficientă apă potabilă și să fie verificate periodic datele de valabilitate.