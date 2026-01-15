INSP avertizează: timpul excesiv petrecut online afectează grav sănătatea mintală a copiilor. E mai rău ca-n pandemie

15-01-2026 | 13:14
adolescent ecran
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) atrage atenţia asupra unei legături tot mai evidente între utilizarea excesivă a ecranelor şi deteriorarea sănătăţii mintale, în special în rândul copiilor şi tinerilor.

Mihai Niculescu

În acest context, în lunile ianuarie şi februarie se desfăşoară o campanie naţională de informare şi conştientizare, sub sloganul „Fii conştient! Viaţa trăită online are consecinţe offline!”, transmite news.ro.

Campania este organizată de INSP, în parteneriat cu Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică, şi are ca obiectiv creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la riscurile dependenţei de tehnologiile digitale. Iniţiativa vizează, totodată, promovarea comportamentelor preventive pentru sănătatea mintală şi încurajarea investiţiei în alternative offline la divertismentul bazat pe ecrane, copiii şi tinerii fiind consideraţi cei mai vulnerabili.

Reprezentanţii INSP subliniază că „tendinţele recente confirmă o legătură îngrijorătoare între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor”. Potrivit instituţiei, Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată amploarea fenomenului la nivel global: „la nivel mondial, aproape 1 miliard de oameni au experimentat o tulburare mintală, iar un adolescent din şapte (cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani) trăieşte cu o tulburare mintală diagnosticată”.

Specialiştii mai arată că tulburările mintale, precum depresia şi anxietatea, reprezintă o cauză majoră de boală şi dizabilitate în rândul tinerilor. Situaţia este agravată de riscurile asociate siguranţei, în condiţiile în care „la nivel global, suicidul este a doua cauză principală de deces în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani”. Conform Strategiei UE pentru Sănătatea Mintală, înainte de pandemie, unul din şase europeni suferea de probleme de sănătate mintală, iar „datele din 2024 indică faptul că această povară s-a agravat, necesitând o abordare cuprinzătoare a sănătăţii mintale”.

Situație alarmantă în România

La nivel naţional, datele prezentate de INSP indică o situaţie alarmantă. „Peste 22.000 de copii şi adolescenţi din România au fost înregistraţi cu tulburări de sănătate mintală, iar incidenţa cazurilor de depresie şi anxietate în rândul grupelor de vârstă 7-18 ani a înregistrat o creştere constantă”, arată specialiştii. De asemenea, „un studiu realizat de UNICEF România în 2025 pe adolescenţi, la fel ca şi rapoartele constante ale Salvaţi Copiii România, a confirmat o asociere puternică între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi scăderea stării de bine, cu apariţia dezechilibrelor emoţionale”.

Potrivit INSP, concluziile acestor analize indică nu doar o creştere a riscului de anxietate şi depresie în rândul copiilor şi tinerilor, ci şi o reducere semnificativă a comunicării faţă în faţă. În acest context, „tehnologia devine simultan resursă şi factor de risc”, iar utilizarea echilibrată şi ghidată a instrumentelor digitale rămâne esenţială pentru accesul la educaţie şi dezvoltarea competenţelor viitorului.

Specialiştii subliniază că menţinerea bunăstării copiilor şi tinerilor într-o lume tot mai digitalizată presupune adaptare continuă şi colaborare între familie, şcoală şi sistemul de sănătate, intervenţiile multisectoriale fiind considerate esenţiale.

