Țara care refuză categoric să trimită trupe în Groenlanda. „Ar fi sfârşitul lumii aşa cum o ştim”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a exclus joi orice participare militară a țării sale în Groenlanda și a avertizat că un atac al unei țări NATO asupra teritoriului altei membre ar provoca un dezastru politic de proporții istorice.

Declarațiile vin în contextul presiunilor crescânde ale președintelui american Donald Trump, care consideră Groenlanda – teritoriu autonom al Danemarcei – esențială pentru securitatea SUA împotriva Rusiei și Chinei, lăsând să se înțeleagă că toate opțiunile sunt pe masă.

„O încercare de a prelua (o parte a) unui stat membru NATO de către un alt stat membru al NATO ar fi un dezastru politic”, a subliniat Tusk într-o conferință de presă. „Ar fi sfârşitul lumii aşa cum o ştim, care garanta o lume bazată pe solidaritatea NATO, ce ţinea la distanţă forţele malefice asociate cu teroarea comunistă sau alte forme de agresiune”, a adăugat liderul de la Varșovia, pledând pentru unitatea europeană în fața crizei.

Tensiunile escaladează pe fondul amenințărilor lui Trump, care insistă pe controlul asupra Groenlandei pentru a preveni influența adversarilor geostrategici.

În paralel, personal militar francez și german se deplasa joi spre insulă, în cadrul unor exerciții organizate de Danemarca și aliații săi pentru a demonstra președintelui SUA garanții privind securitatea regiunii. Tusk a promis că va face tot posibilul pentru menținerea coeziunii europene în acest conflict.

