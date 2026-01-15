Țara care refuză categoric să trimită trupe în Groenlanda. „Ar fi sfârşitul lumii aşa cum o ştim”

Stiri actuale
15-01-2026 | 15:00
nava daneza groenlanda
Getty

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a exclus joi orice participare militară a țării sale în Groenlanda și a avertizat că un atac al unei țări NATO asupra teritoriului altei membre ar provoca un dezastru politic de proporții istorice.

autor
Stirileprotv

Declarațiile vin în contextul presiunilor crescânde ale președintelui american Donald Trump, care consideră Groenlanda – teritoriu autonom al Danemarcei – esențială pentru securitatea SUA împotriva Rusiei și Chinei, lăsând să se înțeleagă că toate opțiunile sunt pe masă.

O încercare de a prelua (o parte a) unui stat membru NATO de către un alt stat membru al NATO ar fi un dezastru politic”, a subliniat Tusk într-o conferință de presă. „Ar fi sfârşitul lumii aşa cum o ştim, care garanta o lume bazată pe solidaritatea NATO, ce ţinea la distanţă forţele malefice asociate cu teroarea comunistă sau alte forme de agresiune”, a adăugat liderul de la Varșovia, pledând pentru unitatea europeană în fața crizei.

Tensiunile escaladează pe fondul amenințărilor lui Trump, care insistă pe controlul asupra Groenlandei pentru a preveni influența adversarilor geostrategici.

În paralel, personal militar francez și german se deplasa joi spre insulă, în cadrul unor exerciții organizate de Danemarca și aliații săi pentru a demonstra președintelui SUA garanții privind securitatea regiunii. Tusk a promis că va face tot posibilul pentru menținerea coeziunii europene în acest conflict.

Citește și
cont bancar
Un tânăr din Vaslui a primit din greșeală 60.000 lei în contul bancar de la o firmă, contravaloarea unei facturi. Ce a urmat

Sursa: Agerpres

Etichete: NATO, donald trump, donald tusk, groenlanda,

Dată publicare: 15-01-2026 14:33

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Citește și...
Un tânăr din Vaslui a primit din greșeală 60.000 lei în contul bancar de la o firmă, contravaloarea unei facturi. Ce a urmat
Stiri actuale
Un tânăr din Vaslui a primit din greșeală 60.000 lei în contul bancar de la o firmă, contravaloarea unei facturi. Ce a urmat

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roşieşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a refuzat să returneze unei societăţi comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.

Un cerb carpatin a murit la Zoo Târgu Mureș după ce a mâncat o mănușă de piele, cel mai probabil aruncată de un vizitator
Stiri actuale
Un cerb carpatin a murit la Zoo Târgu Mureș după ce a mâncat o mănușă de piele, cel mai probabil aruncată de un vizitator

Caz revoltător la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Un cerb carpatin a murit după ce a mâncat o mănușă de piele care, cel mai probabil, provine de la un vizitator.

Cinci inspectori ANAF din București, condamnați după ce au recunoscut la DNA că au luat mită de la oameni de afaceri
Stiri actuale
Cinci inspectori ANAF din București, condamnați după ce au recunoscut la DNA că au luat mită de la oameni de afaceri

Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut, prin acorduri cu DNA, că au primit mită în mod repetat de la oameni de afaceri pentru a reduce controalele și a evita sesizarea organelor de anchetă.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre
Stiri Economice
Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.

Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59