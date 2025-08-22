Un oraş din Japonia vrea să limiteze utilizarea telefoanelor mobile la două ore pe zi. Decizia a stârnit reacții acide

22-08-2025 | 14:35
frauda telefon

Nu mai mult de două ore de ecrane pe zi: o municipalitate japoneză a anunţat săptămâna aceasta că doreşte să limiteze utilizarea telefoanelor mobile în afara orelor de muncă sau de studiu, informează AFP.

Mihaela Ivăncică

Această limită, care va fi recomandată pentru toţi locuitorii oraşului Toyoake, din centrul Japoniei, nu va fi obligatorie şi nu va face obiectul niciunei penalităţi în cazul unei depăşiri a timpului, potrivit versiunii actuale a proiectului susţinut de primărie.

Propunerea vizează ''combaterea utilizării excesive a acestor dispozitive, care provoacă probleme de sănătate fizică şi mentală (...), în special perturbări ale somnului'', a argumentat edilul Masafumi Koki într-un comunicat difuzat vineri.

Recomandări specifice pentru elevi în funcție de vârstă

Propunerea invită de asemenea elevii de la şcolile elementare să nu folosească telefoanele mobile după ora 21:00, iar colegii din clase mai mari, după ora 22:00.

Măsura a suscitat opoziţie pe reţelele de socializare, unii internauţi subliniind caracterul nerealist al acesteia.

''Le înţeleg intenţia, dar o limită de două ore e imposibilă'', a scris un utilizator pe reţeaua de socializare X. ''În două ore nu pot nici măcar să citesc o carte sau să mă uit al un film'' pe telefon, s-a plâns un alt internaut. Alte persoane au spus că o astfel de decizie ar trebui să fie luată de familii şi nu de altcineva.

În faţa criticilor, primăria a precizat vineri că această limită de două ore nu este obligatorie şi că textul sublinia ''că telefoanele mobile sunt utile şi indispensabile'' în viaţa de zi cu zi.

Propunerea urmează să fie analizată oficial

Propunerea urmează să fie analizată săptămâna viitoare. În cazul adoptării, va intra în vigoare în octombrie.

În anul 2020, regiunea Kagawa, din vestul ţării, a luat o decizie inedită recomandându-le copiilor să nu petreacă mai mult de o oră pe zi la jocuri video în timpul săptămânii sau o oră şi jumătate în timpul weekendului. Măsura prevedea de asemenea interdicţia utilizării telefoanelor mobile după ora 21:00 pentru copiii cu vârsta între 12 şi 15 ani, precum şi după ora 22:00 în cazul adolescenţilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani.

Tinerii japonezi petrec în medie puţin peste cinci ore zilnic pe internet în timpul săptămânii, potrivit uni studiu publicat în martie de Agenţia nipon[ pentru copii şi familie, o instituţie publică. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 22-08-2025 14:00

