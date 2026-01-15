Cifra uriașă a ucrainenilor care fug de încorporare. Peste 200.000 au dezertat deja

15-01-2026 | 14:21
panou recrutare ucraina
panou recrutare ucraina

Aproximativ două milioane de bărbați ucraineni sunt căutați de autorități pentru că s-au sustras mobilizării, iar peste 200.000 au dezertat după ce s-au înrolat în armată.

autor
Mihai Niculescu

Acestea sunt datele oficiale prezentate miercuri în fața parlamentului de către Mihailo Fedorov, în timpul discursului său de învestire la conducerea Ministerului Apărării, transmite EFE, preluat de Agerpres.

Amploarea problemei și impactul asupra forțelor armate

Aceste cifre evidențiază amploarea unei probleme ce explică în parte deficitul de personal care face ca forțele armate ucrainene să fie vulnerabile în anumite zone de pe front.

Bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani sunt obligați să se înscrie într-un registru pentru a putea fi chemați la arme. O parte dintre bărbații din această categorie de vârstă evită să o facă, expunându-se riscului de a fi capturați pe stradă de patrulele de recrutori, sancționați și trimiși pe front.

Ordinele lui Zelenski pentru noul ministru al Apărării

La prima întâlnire cu Fedorov după desemnarea acestuia la conducerea Ministerului Apărării, Zelenski l-a însărcinat să găsească „soluții sistemice" pentru problemele existente în centrele de recrutare, care au fost acuzate de abuzuri și corupție. Președintele ucrainean i-a dat ordin noului ministru să ia măsuri și pentru realizarea unei „distribuiri mai echitabile a personalului între brigăzile de pe front".

militari ucraina
Ucraina vrea să-şi convingă cetăţenii care trăiesc în străinătate să se alăture forţelor sale armate

Sursa: Agerpres

