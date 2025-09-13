Semnele subtile care arată lipsa de concentrare la copii. Cum îi putem ajuta, ne explică specialiștii la iLikeIT

Trăim într-o lume plină de notificări, jocuri, aplicații și ecrane care ne fură atenția în fiecare secundă.

Dar ce se întâmplă atunci când copilul nu mai reușește să se concentreze nici la școală, nici acasă?

Cum recunoaștem semnele de lipsă de concentrare și ce legătură are atenția cu motivația? Cum putem să-i ajutăm să-și dezvolte concentrarea?

La aceste întrebări răspund Oana și Laura, în emisiunea I Like IT. Puteți urmări mai multe în VIDEO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













