Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.

Șeful statului a făcut aceste declarații la Palatul Cotroceni, în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România.

”Anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi, în care am avut de înfruntat un război hibrid. Totuşi, democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test de maturitate, aplicând legea şi asigurând funcţionarea instituţiilor democratice. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, în cadrul societăţii şi de reconsolidare a echilibrului între puterile state”, a spus şeful statului.

”Întârirea statului de drept și lupta anticorupție sunt priorități”

Președintele a mai afirmat și că ”întârirea statului de drept și lupta anticorupție sunt priorități” ale României în anul 2026.

”Întârirea statului de drept și lupta anticorupție sunt priorități ale acestui mandat incluse, după cum știți, în noua strategia națională de apărare a țării. Pentru că doar un sistem judiciar independent și eficient și împreună cu administrație onestă și profesionistă vor putea să îmbunătățească funcționare instituțiilor statului și, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Iar un mediu politic mai bun va oferi predictibilitate inclusiv partenerilor noștri externi, stimulând cooperarea politică, comerțul internațional și investițiile”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: În 2025 au fost ”niște măsuri dureroase”

Președintele a mai transmis că este conștient de faptul că în 2025 au fost luate ”măsuri dureroase”, referindu-se astfel la măsurile Guvernului Bolojan de majorare a taxelor și impozitelor.

Cu toate acestea, a mai subliniat Nicușor Dan, aceste măsuri au dat ”rezultatele așteptate”, iar România a reușit să încheie anul 2025 cu o ”reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică”.

”Imperativele anului 2025, în special după ultimul rând de alegere, au fost asigurarea unei stabilități politice și guvernamentale și nevoia urgentă de redresare financiară. Au fost niște măsuri dureroase, care au fost obligatoriu a fi luate într-un termen extrem de scurt. Iar aceste măsuri la nivel macroeconomic au dat rezultatele așteptate. România a reușit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică. Reformele administrative și fiscale demarate anul trecut vor consolida statul și acest efort conjugat cetățeni, sector privat, instituții publice trebuie valorificat prin politici publice care să facă posibilă relansare economică. Deci acesta este unul din obiectivele pentru 2026 și 2027. Știți, la fel de bine ca și mine, că doar o situație internă solidă, predictibilă și coerentă poate genera instrumente diplomatice eficiente. Iar acest adevăr este cu atât mai relevant în contextul de azi.”

