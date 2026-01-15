Președintele Nicușor Dan: „Pacea în Ucraina este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”

Președintele Nicușor Dan avertizează că pacea în Ucraina reprezintă ”un test esențial”, ”în care nu ne putem permite să eșuăm”. Acest mesaj a fost transmis, joi, la palatul Cotroceni, şefilor misiunilor diplomatice acreditaţi în România.

Șeful statului a subliniat faptul că România susține eforturile președintelui Donald Trump de negociere a unei păci ”rapide și durabile, cu garanții ferme de securitate pentru Ucraina, la care suntem gata să contribuim în mod substanțial”.

”Este fundamental ca valorile fondatoare ale securității colective să rămână aceleași: principiile Cartei ONU, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor.

Pacea în Ucraina reprezintă, prin urmare, un test esențial pe care sper să avem înțelepciunea și curajul de a-l trece cu bine. Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm.

Este necesar ca Federația Rusă să renunțe la abordarea sa contraproductivă și să nu submineze în continuare eforturile de pace.” - a spus Nicușor Dan.

”Din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri”

În același timp, însă, a mai precizat președintele, ”din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri”.

”În acest context, cred că doar creșterea presiunilor asupra acesteia, inclusiv prin sancțiuni, o poate aduce la masa negocierilor.”, a precizat Nicușor Dan.

În același timp, România se va implica în procesul de reconstrucție a Ucrainei, direct, dar și prin ”încurajarea procesului profund de modernizare presupus de integrarea în Uniunea Europeană”.

”Solidaritatea noastră cu poporul ucrainean va continua și în 2026 pe toate dimensiunile deja cunoscute - umanitar, politic, economic și securitar”, a promis șeful statului.

Republica Moldova rămâne pentru România ”o prioritate esențială de politică externă”

Pe de altă parte, Nicușor Dan a ținut să sublinieze faptul că România va suține din toate puterile integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

”E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce - nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește.

Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană. Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună. Cum știm din propria experiență, aderarea la Uniune este și un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenței”, a spus Nicușor Dan.

