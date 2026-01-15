Președintele Nicușor Dan: „Pacea în Ucraina este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”

Stiri Politice
15-01-2026 | 14:53
×
Codul embed a fost copiat

Președintele Nicușor Dan avertizează că pacea în Ucraina reprezintă ”un test esențial”, ”în care nu ne putem permite să eșuăm”. Acest mesaj a fost transmis, joi, la palatul Cotroceni, şefilor misiunilor diplomatice acreditaţi în România.  

autor
Cristian Matei

Șeful statului a subliniat faptul că România susține eforturile președintelui Donald Trump de negociere a unei păci ”rapide și durabile, cu garanții ferme de securitate pentru Ucraina, la care suntem gata să contribuim în mod substanțial”.

”Este fundamental ca valorile fondatoare ale securității colective să rămână aceleași: principiile Cartei ONU, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor.

Pacea în Ucraina reprezintă, prin urmare, un test esențial pe care sper să avem înțelepciunea și curajul de a-l trece cu bine. Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm.

Este necesar ca Federația Rusă să renunțe la abordarea sa contraproductivă și să nu submineze în continuare eforturile de pace.” - a spus Nicușor Dan.

Citește și
nicusor dan
Nicușor Dan a explicat când va returna Ucraina cele 90 de miliarde de euro împrumutate de la UE. De unde au fost luați banii

”Din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri”

În același timp, însă, a mai precizat președintele, ”din păcate, nu sunt semne că Rusia ar fi interesată în mod veritabil de negocieri”.

”În acest context, cred că doar creșterea presiunilor asupra acesteia, inclusiv prin sancțiuni, o poate aduce la masa negocierilor.”, a precizat Nicușor Dan.

În același timp, România se va implica în procesul de reconstrucție a Ucrainei, direct, dar și prin ”încurajarea procesului profund de modernizare presupus de integrarea în Uniunea Europeană”.

”Solidaritatea noastră cu poporul ucrainean va continua și în 2026 pe toate dimensiunile deja cunoscute - umanitar, politic, economic și securitar”, a promis șeful statului.

Republica Moldova rămâne pentru România ”o prioritate esențială de politică externă”

Pe de altă parte, Nicușor Dan a ținut să sublinieze faptul că România va suține din toate puterile integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

”E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce - nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește.

Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană. Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună. Cum știm din propria experiență, aderarea la Uniune este și un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenței”, a spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui război hibrid”

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, nicusor dan, razboi in ucraina, Republica Moldova,

Dată publicare: 15-01-2026 14:28

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Citește și...
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris
Stiri Politice
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris

După ce de Anul Nou a anunțat că un acord de pace, cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a mers, marți, la Paris, pentru cea mai importantă întâlnire la nivel european a începutului de an.

Nicușor Dan a explicat când va returna Ucraina cele 90 de miliarde de euro împrumutate de la UE. De unde au fost luați banii
Stiri Politice
Nicușor Dan a explicat când va returna Ucraina cele 90 de miliarde de euro împrumutate de la UE. De unde au fost luați banii

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri, soluţia agreată de liderii europeni pentru finanţarea Ucrainei, precizând că UE ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar Kievul va rambursa banii la finalizarea conflictului.

Nicuşor Dan, despre ajutorul financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Tema, pe masa Consiliului UE
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre ajutorul financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Tema, pe masa Consiliului UE

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că la reuniunea Consiliului European se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034, urmând ca negocierile pe acest subiect să se încheie anul viitor.

Nicuşor Dan, la Paris: „Mă îndoiesc că Rusia doreşte pacea”. Mesaj ferm privind sprijinul pentru Ucraina
Stiri actuale
Nicuşor Dan, la Paris: „Mă îndoiesc că Rusia doreşte pacea”. Mesaj ferm privind sprijinul pentru Ucraina

Aflat la Paris pentru o vizită oficială, preşedintele Nicuşor Dan a transmis că Europa are datoria de a menţine un semnal clar către Moscova: sprijinul pentru Kiev nu se va opri.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre
Stiri Economice
Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.

Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59