Fenomenul global, păpușile „Labubu", în curând pe marile ecrane. Filmul este în pregătire la Hollywood

16-11-2025 | 17:27
Labubu
Păpuşile chinezeşti Labubu, care au declanşat o adevărată frenezie globală, inclusiv în rândul vedetelor din lumea muzicii, ar putea ajunge în curând pe marile ecrane, potrivit The Hollywood Reporter.

Claudia Alionescu

Sony Pictures a încheiat săptămâna aceasta un acord pentru dezvoltarea unui film bazat pe îndrăgitele creaturi cu dinţi ascuţiţi.

Proiectul se află în fazele incipiente şi nu s-a decis încă dacă producţia va fi live-action sau de animaţie.

Păpuşile Labubu, comercializate de compania Pop Mart din China, au devenit un fenomen mondial în acest an.

Vedete precum Rihanna şi Lisa din trupa sud-coreeană Blackpink au fost surprinse purtându-le, iar cumpărătorii au stat ore întregi la coadă pentru a achiziţiona figurinele vândute în ”blind boxes”, cutii surpriză în care modelul este dezvăluit doar după deschidere.

Jellycat
Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro

Sony este cunoscută pentru producţiile din seria ”Jumanji”, precum şi pentru succesul animat ”KPop Demon Hunters”, distribuit pe Netflix.

Un hoț de Labubu, de 40 de ani, a fost arestat în Australia. Poliția a confiscat 43 de păpuși evaluate la mii de euro
Stiri externe
Un hoț de Labubu, de 40 de ani, a fost arestat în Australia. Poliția a confiscat 43 de păpuși evaluate la mii de euro

Poliţia australiană a arestat un bărbat de la care a confiscat păpuşi de colecţie Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (5.000 de euro).

Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro
Stiri Diverse
Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro

După fenomenul Labubu, o nouă jucărie face furori pe TikTok. Plușurile Jellycat au cucerit tinerii adulți nostalgici după copilărie și au adus companiei Jelly Holdings venituri record.

O tânără din Rusia „şi-a vândut sufletul" pentru a cumpăra păpuşi Labubu. Biserica a trimis-o la psihiatrie
Stiri Diverse
O tânără din Rusia „şi-a vândut sufletul” pentru a cumpăra păpuşi Labubu. Biserica a trimis-o la psihiatrie

O fată din Moscova şi-a vândut sufletul pentru 100.000 de ruble (1.180 de dolari) pentru a cumpăra o colecţie de păpuşi Labubu şi un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadişeva, a relatat presa rusă, citată de EFE.

România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
Stiri Economice
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

România, un punct mic pe harta unei datorii publice globale uriașe. Datoriiile guvernelor din lumea întreagă a ajuns la 111 triliarde de dolari, în creștere față de anul trecut.

Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă
Stiri actuale
Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă

România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime şi comunităţi întregi evacuate, dar soluţiile întârzie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

