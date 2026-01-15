Răspunsul Moscovei, după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski: „Are dreptate. Blochează pacea”

Stiri externe
15-01-2026 | 14:17
Trump, Zelenski și Putin
Getty Images/ Colaj foto Știrile PRO TV

Moscova a susţinut joi declaraţiile făcute de Donald Trump într-un interviu pentru Reuters potrivit cărora preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este cel care blochează un potenţial acord de pace, şi nu Rusia.

autor
Claudia Alionescu

Evaluarea lui Trump făcută într-un interviu acordat Reuters contrastează cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes în încheierea conflictului şi doreşte să cucerească cât mai mult teritoriu posibil, încercând în acelaşi timp să evite noi sancţiuni occidentale.

„Cred că este gata să încheie un acord”, a spus Trump despre liderul rus Vladimir Putin în timpul discuţiei cu Reuters care a avut loc miercuri în Biroul Oval.

Trump: „Ucraina, mai puțin pregătită să încheie un acord”

„Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a a afirmat şeful Casei Albe. Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict terestru din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: „Zelenski”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus, joi, când a fost întrebat, că este de acord cu Trump: „Sunt de acord, într-adevăr aşa este. Preşedintele Putin şi partea rusă rămân deschise (la negocieri). Poziţia Rusiei este binecunoscută. Este binecunoscută negociatorilor americani, preşedintelui Trump şi conducerii regimului de la Kiev”, a susţinut Peskov.

Citește și
zelenski putin
Zelenski: „Putin este dușmanul meu, dar în 2026, cu voia lui Dumnezeu, vom pune capăt războiului”

Peskov a mai declarat că Moscova îi va primi cu plăcere pe trimisul lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Kremlin pentru discuţii suplimentare privind Ucraina, odată ce va fi stabilită data vizitei. Bloomberg a relatat miercuri pe surse că cei doi ar putea veni la Moscova în curând, poate până la finalul acestei luni.

Rusia controlează aproximativ o cincime din Ucraina, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014. Moscova doreşte ca Kievul să-şi retragă trupele din părţile regiunii Doneţk pe care Rusia nu le controlează, dar pe care le revendică ca fiind ale sale. Ucraina – care a respins ideea de a ceda teritoriu Moscovei – doreşte încetarea luptelor de-a lungul liniilor actuale de front. SUA au propus o zonă economică liberă, dacă Ucraina îşi retrage trupele.

Negocierile conduse de SUA s-au concentrat în ultimele săptămâni pe garanţiile de securitate pentru Ucraina postbelică după un potenţial acord de pace, deşi unii oficiali europeni au avertizat că este foarte puţin probabil ca Putin să accepte unele dintre condiţii.

Discuţiile au suferit un nou regres după ce Rusia a acuzat luna trecută Ucraina că a încercat să atace reşedinţa lui Putin, acuzaţie pe care Kievul a calificat-o drept minciună.

Declaraţiile Kremlinului despre disponibilitatea de pace a Rusiei vin după o a treia noapte consecutivă de atacuri ruseşti asupra întregii Ucraine. Fragmente dintr-o dronă rusă au lovit o clădire rezidenţială de 15 etaje din Kiev.

O altă dronă a explodat peste o casă din satul Veliki Burluk, din regiunea Harkov, provocând un incendiu pe o suprafaţă de peste 100 de metri pătraţi.

În timpul bombardamentelor nocturne din regiunea centrală Jîtomîr, o infrastructură critică a luat foc, în timp ce mai multe drone ruseşti au lovit o clădire rezidenţială din oraşul Putîvl, din regiunea nord-estică Sumî. Nimeni nu a fost rănit în niciunul dintre atacuri, a declarat serviciul de urgenţă al Ucrainei.

A fost prins unul dintre cei mai căutați români, aflat pe lista „Most Wanted”. Fugise în Indonezia după o crimă îngrozitoare

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, donald trump, Zelenski,

Dată publicare: 15-01-2026 14:17

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Citește și...
Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate
Stiri externe
Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate

La Kiev au loc noi negocieri, sâmbătă, între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia.

Zelenski: „Putin este dușmanul meu, dar în 2026, cu voia lui Dumnezeu, vom pune capăt războiului”
Stiri externe
Zelenski: „Putin este dușmanul meu, dar în 2026, cu voia lui Dumnezeu, vom pune capăt războiului”

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina poate accepta doar o pace care respectă poporul său, avertizează împotriva concesiilor teritoriale unilaterale și laudă sprijinul SUA pentru un plan în 20 de puncte cu Donald Trump.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre
Stiri Economice
Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.

Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59