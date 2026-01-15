Răspunsul Moscovei, după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski: „Are dreptate. Blochează pacea”

Moscova a susţinut joi declaraţiile făcute de Donald Trump într-un interviu pentru Reuters potrivit cărora preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este cel care blochează un potenţial acord de pace, şi nu Rusia.

Evaluarea lui Trump făcută într-un interviu acordat Reuters contrastează cu cea a aliaţilor europeni, care au susţinut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes în încheierea conflictului şi doreşte să cucerească cât mai mult teritoriu posibil, încercând în acelaşi timp să evite noi sancţiuni occidentale.

„Cred că este gata să încheie un acord”, a spus Trump despre liderul rus Vladimir Putin în timpul discuţiei cu Reuters care a avut loc miercuri în Biroul Oval.

Trump: „Ucraina, mai puțin pregătită să încheie un acord”

„Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a a afirmat şeful Casei Albe. Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict terestru din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: „Zelenski”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus, joi, când a fost întrebat, că este de acord cu Trump: „Sunt de acord, într-adevăr aşa este. Preşedintele Putin şi partea rusă rămân deschise (la negocieri). Poziţia Rusiei este binecunoscută. Este binecunoscută negociatorilor americani, preşedintelui Trump şi conducerii regimului de la Kiev”, a susţinut Peskov.

Peskov a mai declarat că Moscova îi va primi cu plăcere pe trimisul lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Kremlin pentru discuţii suplimentare privind Ucraina, odată ce va fi stabilită data vizitei. Bloomberg a relatat miercuri pe surse că cei doi ar putea veni la Moscova în curând, poate până la finalul acestei luni.

Rusia controlează aproximativ o cincime din Ucraina, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014. Moscova doreşte ca Kievul să-şi retragă trupele din părţile regiunii Doneţk pe care Rusia nu le controlează, dar pe care le revendică ca fiind ale sale. Ucraina – care a respins ideea de a ceda teritoriu Moscovei – doreşte încetarea luptelor de-a lungul liniilor actuale de front. SUA au propus o zonă economică liberă, dacă Ucraina îşi retrage trupele.

Negocierile conduse de SUA s-au concentrat în ultimele săptămâni pe garanţiile de securitate pentru Ucraina postbelică după un potenţial acord de pace, deşi unii oficiali europeni au avertizat că este foarte puţin probabil ca Putin să accepte unele dintre condiţii.

Discuţiile au suferit un nou regres după ce Rusia a acuzat luna trecută Ucraina că a încercat să atace reşedinţa lui Putin, acuzaţie pe care Kievul a calificat-o drept minciună.

Declaraţiile Kremlinului despre disponibilitatea de pace a Rusiei vin după o a treia noapte consecutivă de atacuri ruseşti asupra întregii Ucraine. Fragmente dintr-o dronă rusă au lovit o clădire rezidenţială de 15 etaje din Kiev.

O altă dronă a explodat peste o casă din satul Veliki Burluk, din regiunea Harkov, provocând un incendiu pe o suprafaţă de peste 100 de metri pătraţi.

În timpul bombardamentelor nocturne din regiunea centrală Jîtomîr, o infrastructură critică a luat foc, în timp ce mai multe drone ruseşti au lovit o clădire rezidenţială din oraşul Putîvl, din regiunea nord-estică Sumî. Nimeni nu a fost rănit în niciunul dintre atacuri, a declarat serviciul de urgenţă al Ucrainei.

