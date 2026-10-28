În multe spitale din Spania medicii fac deja apel de urgență pentru donarea de sânge, iar o întreagă comunitate se mobilizează. Ai noștri vin cu mărturii cutremurătoare. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Florin Voinea, preot la biserica ortodoxă din Toledo a mers imediat să dea o mână de ajutor. Părintele povestește că imaginile de la fața locului sunt cumplite.

Preot Toledo: „Foarte mulți răniți, există o sală de sport în care cei care n-au putut fi transportați cu ambulanțele sunt duși acolo pentru a putea fi identificați. Tragedia este destul de mare. Ce s-a făcut până acum s-a reușit să se scoată din primul tren toți răniții sau care au putut să iasă pe cont propriu la fața locului nici nu se permite celor care nu au rude de gradul 1 să se apropie”.

Cei care stau în satul în apropierea căruia s-a produs accidentul s-au mobilizat imediat. Au dus mâncare, apă, haine și încărcătoare pentru telefoane, după ce mulți pasageri au rămas fără baterie și nu și-au mai putut contacta familiile.

Mariana este mutată de 25 de ani în localitatea Almonacid de Toledo în Spania. Stă la 20 de km de locul care arată acum ca după explozia unei bombe.

Mariana Ribu, localnică Almonacid de Toledo: „Tragedie mare, se aude că sunt peste 40 de morți, sunt și copii printre ei. S-a strâns toată lumea din sat , toată lumea a sărit să îi ajute. Și noi o să participăm cu mâncare; cu apă, cu tot ce se poate”.

Patricia era în trenul de mare viteză AVE al companiei de stat. Călătorea în vagonul nr 1, în partea din spate a garniturii și crede că asta a fost șansa ei. Femeia este însărcinată în patru luni.

Patricia, supraviețuitoare a accidentului: „La început, creierul meu a avut nevoie de ceva timp că să înțeleagă ce se întâmplă. Inițial, am simțit că trenul frânează brusc, apoi totul părea să se agraveze. Când m-am uitat pe geam, am văzut ceea ce se vede acum în imagini. Am văzut un vagon deraiat, cuprins de flăcări. Am intrat în panică, am început să hiperventilez”.

Autoritățile sanitare din regiunea Castilla-La Mancha au făcut un apel către populație ca să doneze sânge. Este nevoie de grupele A și 0, în special în centrele de transfuzie din Toledo.

Mihai Podaru, medic spital Madrid: „E o campanie mare de sânge și oamenii s-au mobilizat la toate spitalele se donează enorm că sunt pacienți grav, dacă numărul lor crește va fi activat planul de catastrofă.

Ramona locuiește în Manzanares, Ciudad Real împreună cu fiica ei, care este studentă la medicină. Aceasta din urmă și-a sunat mama ca să îi spună că s-au anulat orele, pentru că profesorii, împreună cu studenți din anii mari, s-au mobilizat să ajute răniții.

Ramona Megyesi: „Fiica mea este studentă în anul trei la medicină și în timpul orelor au început să primească mesaje despre producerea accidentului, Medicii nu prea au comunicat doar au scris mesaje că nu vor veni la ore și că studenții din anul cinci și șase să vină să dea o mănă de ajutor. Lumea este speriată și caută victimele”.

Accidentul a paralizat circulația trenurilor între Madrid și Andaluzia. Sute de călători au rămas blocați în gări.

Alexandra Cazacu: „Panourile electronice arată numai anulări și întârzieri, iar oamenii stau adunați în fata lor încercând să afle vești.

Multă lume din gară iese cu telefoanele în mână, mulți sunt îngrijorați. Sună telefoanele continuu să întrebe de familii”.

Pentru unii dintre călători au fost puse la dispoziție autobuze care să îi ducă la destinație.

Reporteri: Alexia Enescu, Teodora Kovacs, Roxana Hulpe, Valentina Neagu, Claudia Nițoi