Diabetul gestațional și cum se gestionează. Ce este și de ce apare. 5 sfaturi privind dieta și stilul de viață

Printre problemele care pot apărea se numără și creșterea nivelului de zahăr din sânge, o afecțiune cunoscută sub numele de diabet gestațional.
Aceasta apare atunci când organismul nu mai produce suficientă insulină pentru a regla glicemia, ceea ce poate afecta atât sănătatea mamei, cât și dezvoltarea copilului. Nediagnosticat sau necontrolat, diabetul gestațional poate duce la complicații în timpul sarcinii și după naștere.
Ce este diabetul gestațional și cum se diferențiază de alte tipuri de diabet
Diabetul gestațional se diferențiază de diabetul de tip 1 și tip 2 în principal prin momentul apariției – exclusiv în timpul sarcinii –, prin cauzele hormonale specifice și prin caracterul său tranzitoriu, deoarece, în cele mai multe cazuri, dispare după naștere. Principala cauză o reprezintă modificările hormonale specifice sarcinii, care influențează modul în care organismul reglează nivelul glicemiei. Această afecțiune constă într-o creștere a nivelului de glucoză în sânge, diagnosticată pentru prima dată în sarcină, la o femeie care nu a avut anterior diabet zaharat.
Care sunt valorile normale ale glicemiei în sarcină
Pentru a ține sub control diabetul gestațional, este important ca valorile glicemiei să rămână în limite normale.
- glicemia à jeun: sub 92 mg/dL
- la 1 oră după masă: sub 180 mg/dL
- la 2 ore după masă: sub 153 mg/dL
Diagnosticul se stabilește, de obicei, prin testul de toleranță la glucoză (OGTT), recomandat între săptămânile 24 și 28 de sarcină.
„Corpul produce mai mulți hormoni, precum progesteronul, estrogenul și lactogenul placentar, pentru a susține dezvoltarea fătului. Însă acești hormoni reduc eficiența insulinei, hormonul responsabil de reglarea zahărului din sânge”, explică Dr. Mitul Gupta, medic obstetrică-ginecologie, pentru healthshots.com.
Ca urmare, organismul devine mai puțin sensibil la insulină, mai ales în trimestrele al doilea și al treilea. În mod normal, pancreasul compensează prin producerea unei cantități mai mari de insulină pentru a menține glicemia în limite normale. Însă, atunci când nu reușește să facă față acestei cereri crescute, nivelul zahărului din sânge crește, iar astfel apare diabetul gestațional. De aceea, controlul glicemiei devine esențial pentru o sarcină fără complicații.
Cauzele și factorii de risc ai diabetului gestațional
Diabetul gestațional apare, în primul rând, pe fondul modificărilor hormonale din sarcină, care afectează modul în care organismul folosește insulina. Practic, corpul devine mai rezistent la insulină, iar glicemia începe să crească.
Pe lângă acest mecanism natural, există însă și o serie de factori care pot crește riscul de apariție a diabetului gestațional. Vârsta peste 30 de ani, excesul de greutate sau istoricul familial de diabet sunt printre cele mai frecvente. De asemenea, femeile care au avut diabet gestațional într-o sarcină anterioară sau care suferă de sindromul ovarelor polichistice prezintă un risc mai ridicat.
Specialiștii atrag atenția că și stilul de viață joacă un rol important. Sedentarismul și alimentația dezechilibrată pot contribui la apariția acestei afecțiuni, în timp ce o rutină activă și o dietă echilibrată pot reduce semnificativ riscul.
Simptomele diabetului gestațional: semnele la care trebuie să fii atentă
Diabetul gestațional este dificil de depistat doar după simptome, deoarece, în cele mai multe cazuri, nu provoacă semne evidente. De aceea, multe femei află că au această afecțiune abia în urma analizelor de rutină din timpul sarcinii.
Totuși, în unele situații, pot apărea indicii precum setea excesivă, nevoia frecventă de a urina sau o stare accentuată de oboseală. Aceste simptome pot fi ușor confundate cu manifestările normale ale sarcinii, motiv pentru care testarea este esențială.
5 sfaturi pentru dietă sănătoasă în timpul diabetului gestațional
1. Adoptă o alimentație sănătoasă
Alegerea alimentelor potrivite este unul dintre cei mai importanți pași în controlul diabetului gestațional. O dietă echilibrată ajută la menținerea glicemiei în limite sigure. Iată câteva schimbări esențiale pe care le poți face în alimentația zilnică:
Consumă alimente bogate în fibre: cerealele integrale, legumele, leguminoasele și fructele (în cantități moderate) încetinesc digestia și ajută la controlul glicemiei.
Alege grăsimi sănătoase: nucile, semințele, avocado și uleiul de măsline susțin o nutriție corectă fără să provoace creșteri bruște ale zahărului din sânge.
Optează pentru alimente cu indice glicemic scăzut: alimente precum cartofii dulci, orezul brun și lintea se digeră lent și previn creșterile rapide ale glicemiei.
Evită zahărul și dulciurile: produsele zaharoase, băuturile îndulcite și deserturile cresc rapid nivelul glicemiei.
Include proteine slabe: carnea de pui, peștele, ouăle, tofu sau fasolea oferă sațietate și ajută la menținerea stabilă a glicemiei.
În general, „mesele echilibrate, care combină proteine, fibre și grăsimi sănătoase, pot ajuta la controlul natural al glicemiei”, explică specialistul.
2. Mănâncă porții mai mici și mai dese
În loc de trei mese principale pe zi, este recomandat să optezi pentru mese mai mici și mai frecvente, pentru a controla mai ușor diabetul gestațional. Potrivit University of California San Francisco Health, consumul unei cantități mari de alimente dintr-o singură dată poate duce la o creștere bruscă a glicemiei.
Prin împărțirea alimentației în 5–6 mese sau gustări pe parcursul zilei, poți preveni aceste fluctuații și îți poți menține nivelul de energie constant.
Acest obicei ajută organismul să proceseze alimentele mai eficient și reduce presiunea asupra nivelului de insulină. Este important ca fiecare masă să conțină un echilibru între carbohidrați, proteine și grăsimi sănătoase.
3. Fii activă
Activitatea fizică regulată este unul dintre cele mai importante moduri de a ține sub control diabetul gestațional. Mișcarea ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, făcând organismul mai sensibil la insulină. Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), menținerea unui stil de viață activ este esențială în gestionarea diabetului gestațional.
Cu toate acestea, este important să alegi activități sigure și ușoare. Printre opțiunile recomandate se numără:
Mersul pe jos: plimbările scurte sunt simple și eficiente pentru controlul glicemiei, mai ales după mese.
Yoga prenatală: ajută la relaxare și implică mișcări blânde.
Înotul: este o activitate cu impact redus, care susține întregul corp.
„Este important să discuți întotdeauna cu medicul înainte de a începe sau de a modifica rutina de exerciții în timpul sarcinii”, recomandă Dr. Mitul Gupta.
4. Monitorizează nivelul glicemiei
Verificarea regulată a glicemiei este importantă pentru a te asigura că valorile se mențin în limite sănătoase. O poți monitoriza acasă cu ajutorul unui glucometru, iar medicul va verifica și în cadrul consultațiilor. „Monitorizarea ajută la înțelegerea modului în care organismul reacționează la alimentație, mișcare și odihnă. Dacă nivelul glicemiei rămâne ridicat în ciuda schimbărilor de stil de viață, medicul poate recomanda insulină sau tratament medicamentos”, explică Dr. Gupta.
5. Bea suficientă apă
Hidratarea este adesea neglijată, însă consumul adecvat de apă ajută rinichii să elimine excesul de zahăr din organism prin urină. Este recomandat să bei cel puțin 8–10 pahare de apă pe zi, dacă medicul nu îți indică altfel. De asemenea, alege apă sau alte băuturi sănătoase, fără zahăr, și evită sucurile îndulcite sau băuturile carbogazoase, deoarece acestea pot duce la creșterea glicemiei.
Respectarea acestor recomandări te poate ajuta să gestionezi mai eficient variațiile nivelului de zahăr din sânge în timpul sarcinii. În cazul în care glicemia nu poate fi gestionată din alimentație și stil de viață, medicul poate prescrie tratament medicamentos pentru gravide.