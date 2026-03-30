Diabetul gestațional și cum se gestionează. Ce este și de ce apare. 5 sfaturi privind dieta și stilul de viață

Printre problemele care pot apărea se numără și creșterea nivelului de zahăr din sânge, o afecțiune cunoscută sub numele de diabet gestațional.

Aceasta apare atunci când organismul nu mai produce suficientă insulină pentru a regla glicemia, ceea ce poate afecta atât sănătatea mamei, cât și dezvoltarea copilului. Nediagnosticat sau necontrolat, diabetul gestațional poate duce la complicații în timpul sarcinii și după naștere.

Ce este diabetul gestațional și cum se diferențiază de alte tipuri de diabet

Diabetul gestațional se diferențiază de diabetul de tip 1 și tip 2 în principal prin momentul apariției – exclusiv în timpul sarcinii –, prin cauzele hormonale specifice și prin caracterul său tranzitoriu, deoarece, în cele mai multe cazuri, dispare după naștere. Principala cauză o reprezintă modificările hormonale specifice sarcinii, care influențează modul în care organismul reglează nivelul glicemiei. Această afecțiune constă într-o creștere a nivelului de glucoză în sânge, diagnosticată pentru prima dată în sarcină, la o femeie care nu a avut anterior diabet zaharat.

Care sunt valorile normale ale glicemiei în sarcină

Pentru a ține sub control diabetul gestațional, este important ca valorile glicemiei să rămână în limite normale.

glicemia à jeun: sub 92 mg/dL

la 1 oră după masă: sub 180 mg/dL

la 2 ore după masă: sub 153 mg/dL

Diagnosticul se stabilește, de obicei, prin testul de toleranță la glucoză (OGTT), recomandat între săptămânile 24 și 28 de sarcină.

„Corpul produce mai mulți hormoni, precum progesteronul, estrogenul și lactogenul placentar, pentru a susține dezvoltarea fătului. Însă acești hormoni reduc eficiența insulinei, hormonul responsabil de reglarea zahărului din sânge”, explică Dr. Mitul Gupta, medic obstetrică-ginecologie, pentru healthshots.com.

Ca urmare, organismul devine mai puțin sensibil la insulină, mai ales în trimestrele al doilea și al treilea. În mod normal, pancreasul compensează prin producerea unei cantități mai mari de insulină pentru a menține glicemia în limite normale. Însă, atunci când nu reușește să facă față acestei cereri crescute, nivelul zahărului din sânge crește, iar astfel apare diabetul gestațional. De aceea, controlul glicemiei devine esențial pentru o sarcină fără complicații.

Cauzele și factorii de risc ai diabetului gestațional

Diabetul gestațional apare, în primul rând, pe fondul modificărilor hormonale din sarcină, care afectează modul în care organismul folosește insulina. Practic, corpul devine mai rezistent la insulină, iar glicemia începe să crească.

Pe lângă acest mecanism natural, există însă și o serie de factori care pot crește riscul de apariție a diabetului gestațional. Vârsta peste 30 de ani, excesul de greutate sau istoricul familial de diabet sunt printre cele mai frecvente. De asemenea, femeile care au avut diabet gestațional într-o sarcină anterioară sau care suferă de sindromul ovarelor polichistice prezintă un risc mai ridicat.

Specialiștii atrag atenția că și stilul de viață joacă un rol important. Sedentarismul și alimentația dezechilibrată pot contribui la apariția acestei afecțiuni, în timp ce o rutină activă și o dietă echilibrată pot reduce semnificativ riscul.