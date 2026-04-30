Vorbim azi despre alergiile sezoniere, dar și despre cele perene. Înseamnă inflamație cronică, în lipsa tratamentului. Inflamația cronică afectează direct sistemul cardio-vascular. Spre exemplu, congestia nazală și dificultățile respiratorii pot forța inima să lucreze mai intens pentru că apare așa numitul stres respirator. Daca aveți o boală inflamatorie cronică, spre exemplu ateroscleroza, alergia poate mari inflamația pe care o produce oricum boala cronică. Crește astfel riscul evenimentelor cardiovasculare - infarct de miocard ori AVC. Ne explică dr. Ruxandra Copciag, medic specialist cardiolog.

Andreea Groza: Cum controlăm eficient alergiile?

Dr. Ruxandra Copciag: Le luăm în serios în primul rând. Cei mai mulți sunt obișnuiți să se plângă de alergii și să nu le trateze.

Alergiile netratate au impact, pe termen lung, asupra sistemului cardio-vascular. Apare spasmul vaselor de sânge. Și putem astfel să destabilizăm arterele coronare, de exemplu, arterele care alimentează chiar inima. De asemenea, putem mări riscul de a apărea cheaguri în vasele de sânge. Inflamația cronică, produsă de alergiile perene, sensibilizează pereții vasele și accelerează ateroscleroza.

Medicația simptomatică, destinată alergiilor de sezon de exemplu, se ia cel mult 7 zile.

Alergia nu e controlată și persistă, cu ajutorul medicului alergolog puteți face tratament curativ al alergiilor, numit desensibilizare față de alergen. Practic, un medicament, care conține în doză controlată alergenul la care reacționați prin inflamație, este administrat zilnic, pe termen lung. Și astfel sistemul imunitar devine tolerant față de alergen. Asta înseamnă că nu veți mai avea inflamație cronică.

Andreea Groza: În alergii nu respirăm bine. Înseamnă că inima suferă?

Dr. Ruxandra Copciag: Da, apare vasospasmul în sistemul circulator, crește tensiunea. Activarea imunitară produce substanțe pro-inflamatorii. Spre exemplu, proteina C reactivă mărită înseamnă risc cardiovascular. Pacienții, care au, de exemplu, rinită cronică sau astm, trebuie să viziteze constant și cardiologul, să facem screening-ul bolilor cardiovasculare.

Andreea Groza: Avem o reacție alergică. Ultima substanță produsă în reacția alergică, histamina, are impact direct asupra sistemului cardio-vascular. Cum?

Dr. Ruxandra Copciag: E implicată în reglarea vaselor de sânge, cu tulburări semnificate în mișcările vaselor. În plus, congestia nazală e o formă de hipoxie. Celulele nu primesc suficient oxigen, crește riscul cardiovascular. Celulele cardiace și celule cerebrale sunt înalt sensibile la scăderea oxigenului.

Andreea Groza: Când folosim adrenalina de urgență?

Dr. Ruxandra Copciag: Dispozitivul cu adrenalină injectabilă este recomandat să stea în geanta alergicilor și să-l folosească prin auto-injectare, dacă simt că nu mai respiră bine. Pentru cei, care au o reacție alergică din senin și simt dificultăți respiratorii, mai puțin aer, cu toate forțele trebuie să sune la 112. E o urgență majoră.

Andreea Groza: Revenim la alergiile, care produc frecvent congestie nazală. Vor crește tensiunea?

Dr. Ruxandra Copciag: Cele care conțin pseudoefedrină pot crește tensiunea. Oximetazolina creează dependență și va crește, în timp, tensiunea. Le folosim 5-6 zile și apoi gata. Din păcate, aceste substanțe dau dependență și, utilizate pe termen lung, vor crește tensiunea.

Mai vreau să atrag atenția că ibuprofenul duce la modificări ale tensiunii arteriale, crește tensiunea. Și se ia la indicația medicului în caz de durere sau răceală, dacă sunteți hipertensiv.

Andreea Groza: Cum mă ajut prin stilul de viață să îmi protejez sistemul cardio vascular?

Dr. Ruxandra Copciag: Dacă sunteți alegic, aveți nevoie de tratament dat de medic. Iar tratamentul se ia cu strictețe, în timpul recomandat.

• Fumatul e contraindicat, indiferent care e condiția dvs. fizică.

• Pentru sistemul cardio-vascular, aveți nevoie de mișcare zilnic, constant. Mișcarea are acțiune anti-inflamatoare.

• Aveți nevoie să dormiți 8 ore pe noapte.

• Și să scădeți grăsimile animale din alimentație (carne grasă, brânzeturi, dulciuri cu creme), dar să creșteți cantitatea de pește gras. Aceasta deoarece peștele gras are Omega 3, un antiinflamator puternic și un protector al vaselor de sânge.

