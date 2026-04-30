Cercetările recente arată că un consum adecvat de vitamina K poate reduce semnificativ procesul de calcificare a arterelor, acționând ca un regulator de transport pentru mineralele din fluxul sanguin.

Problema centrală a patologiilor vasculare asociate cu înaintarea în vârstă este calcificarea arterială — depunerea calciului pe pereții vaselor, proces care duce la rigiditate și obstrucție.

Vitamina K intervine direct în acest ciclu metabolic, explică profesorul Jan Olav Aaseth, de la Universitatea Inland din Norvegia:

Vitamina K este necesară pentru a transporta calciul departe de inimă și vasele de sânge către oase, îmbunătățind astfel sănătatea cardiovasculară și osoasă”.

