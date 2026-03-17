Rezultatele studiului au fost publicate de The Guardian, potrivit TSN.

Consumul de cartofi prăjiți de trei ori pe săptămână crește probabilitatea de a dezvolta diabet de tip 2 cu 20%, iar consumul de cinci ori pe săptămână crește riscul cu 27%.

Cercetătorii au concluzionat că nu cartoful în sine este dăunător sănătății, ci modul de preparare.

De exemplu, cartofii copți, fierți sau piure cresc riscul de diabet cu doar 5%, la aceeași frecvență de consum. Cea mai bună alternativă, potrivit oamenilor de știință, este înlocuirea cartofilor cu cereale integrale — acest lucru poate reduce riscul cu 8%.

Dacă sunt excluși cartofii prăjiți, riscul scade cu 19%. Nutriționista Kawter Hashem, de la Queen Mary University of London, a subliniat că cartofii pot face parte dintr-o dietă echilibrată dacă sunt gătiți fără exces de grăsimi și sare.