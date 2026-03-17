Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, nu a specificat în ce port ucrainean s-au produs pagubele, dar a precizat că atacul a afectat sudul regiunii Odesa, situată pe malul Mării Negre şi al Dunării. El a adăugat că deocamdată nu există informaţii despre eventuale persoane ucise sau rănite.

Într-o postare pe Telegram, oficialul ucrainean relevă că atacul a provocat mai multe incendii, iar infrastructura critică a fost comutată la surse energetice de rezervă.

Primarul oraşului Izmail, cel mai mare port ucrainean de la Dunăre, situat pe malul opus al fluviului faţă de România, stat membru al NATO, a declarat că oraşul a fost ţinta unui atac "masiv" rusesc cu drone în cursul nopţii trecute. Primarul a declarat pe reţelele de socializare că în urma atacului au fost avariate infrastructuri şi clădiri rezidenţiale.

Ucraina nu a putut intercepta 22 de drone

Rusia a lansat în cursul nopţii trecute asupra Ucrainei un total de 178 de drone, dintre care aproximativ 110 de tip Shahed, din care apărarea ucraineană a reuşit să neutralizeze 154, potrivit raportului de luni al Forţelor aeriene ucrainene.

Antiaeriana ucraineană nu a reuşit să intercepteze 22 de drone, care au lovit în 12 puncte diferite din Ucraina, se afirmă în acelaşi raport, care însă nu precizează unde au lovit exact dronele.

Mai multe drone ruseşti continuau să survoleze Ucraina în momentul publicării raportului Forţelor aeriene ucrainene la primele ore ale dimineţii, notează EFE.

În jurul orei locale 07:00 (05:00 GMT), guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a informat despre opt răniţi şi pagube grave la un terminal logistic al companiei private de curierat "Nova Poşta" din această regiune din sud-estul Ucrainei.



