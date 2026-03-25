Secțiile au fost dotate cu aparatură de ultimă generație, clădirile modernizate, iar standardele de îngrijire sunt acum la nivel european.

Pentru pacienți, asta înseamnă siguranța unui tratament corect și satisfacția că banii plătiți pentru asigurări de sănătate nu se irosesc.

Cu o investiţie de 17,5 milioane de lei, secţia de recuperare medicală a Spitalului Judeţean Sibiu arată ca-n filmele SF. O bandă de mers anti-gravitatională este folosită şi de astronauții NASA. La noi, o pacientă învață să meargă după o operație la picior.

Comandat pe un ecran tactil, un exoschelet robotic stimulează membrele, mușchii, dar și legăturile neuronale.

Tudor Vâtcă, asistent kinetoterapeut: „Este un mare plus acest exoschelet, deoarece putem aduce pacientul să îl reînvățăm mersul”.

Florina Ligia Popa, medic primar medicină fizică și de reabilitare: „Putem recupera din leziunile de la nivelul creierului să se restabilească alte legături funcționale care să înlocuiască pe cele pierdute.”

Ajutaţi de astfel de dispozitive medicale, pacienții se recuperează mai repede cu mai putină durere.

Elisabeta: „Mă simt mult mai bine, îmi ușurează mersul și e mult mai ușor decât cea cu barele alăturate”.

Viorel Opruță: „Piciorul nu puteam să-l mișc, mâna nici atâta, mâna era imobilizată complet. În schimb, acum pot să o mișc un pic. Piciorul s-a refăcut aproape 90%."

Cu 12 milioane de lei din Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, Maternitatea din Brașov a reușit să ridice Secția de Terapie Intensivă Neonatala la nivel Occidental.

Bebeluşii născuţi prematur sau cu afecţiuni severe stau în incubatoare conectate la dispozitive care îi monitorizează permanent și le prepară automat tratamentul și hrană.

Olimpia Petrescu, medic primar neonatolog: „Aici de exemplu este un electroencefalograf care ne monitorizează prezența convulsiilor. Știm în orice moment dacă acest copil necesită o intervenție rapidă”.

Laboratorul de analize are aparatura nouă, de ultimă generație. Rezultate investigaţiilor sunt rapide și precise, iar pacientele pot începe tratamentul imediat.

Florin a Rasaliu, medic șef de laborator: „Scade foarte mult durata diagnosticului. La 20 de minute după citirea plăcilor putem spune germenele care este implicat”.

În ultimii 3 ani, Maternitatea din Brașov a primit 47 de milioane de lei prin PNRR, bani pe care i-a investit în echipamente medicale și dotări moderne.