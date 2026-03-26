Prezentarea a avut loc la Synergy Tower din Sofia Tech Park. La eveniment au participat şi directorul executiv al INSAIT, Borislav Petrov, precum şi cercetătorul Anton Alexandrov.

"Una dintre cele mai mari provocări pe care fiecare ţară trebuie să le abordeze astăzi este construirea propriei inteligenţe artificiale naţionale suverane, care să asigure independenţă deplină faţă de state străine, surse externe şi furnizori externi", a spus Vechev, subliniind că Institutul a reuşit să îndeplinească această sarcină.

Comparativ cu versiunile anterioare, BgGPT 3.0 poate gestiona sarcini mai complexe şi mai specifice. Noua versiune include recunoaştere vocală, procesare de text şi imagini, căutare pe internet, precum şi noi aplicaţii mobile pentru Android şi iOS. În timpul prezentării au fost demonstrate capacităţile platformei, inclusiv rezolvarea unor exerciţii din examenul de bacalaureat (clasa a XII-a) şi recunoaşterea imaginilor.

Vecev a subliniat că BgGPT 3.0 a fost deja implementat în instituţii publice-cheie, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Curtea de Conturi. Platforma este disponibilă gratuit pentru toţi cetăţenii bulgari, iar el şi-a exprimat speranţa că, în viitor, mai multe instituţii şi companii private vor profita de noul model. "Cu cât mai mulţi cetăţeni şi instituţii utilizează platforma, cu atât aceasta va deveni mai bună şi mai independentă", a adăugat el.

La 15 ianuarie 2024, INSAIT din cadrul Universităţii din Sofia a prezentat BgGPT - primul model lingvistic de inteligenţă artificială deschis, la scară largă, de ultimă generaţie, creat pentru statul bulgar, pentru utilizatori şi pentru organizaţii publice şi private.