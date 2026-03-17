"Vă amintiți imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete și vuvuzele în Parlamentul României? Pentru acele comportamente, parlamentarii S.O.S. au fost sancționați în Comisia juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizației pentru 3 luni. Spun fără echivoc: o astfel de conduită nu poate fi acceptată. Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon. Nu este libertate de exprimare să urli și să bruiezi lucrările. Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate", a scris Gorghiu pe Facebook.

Ea a adăugat că sesizarea la adresa celor care au tulburat lucrările plenului a vizat exact aceste derapaje: limbaj jignitor și agresiv, perturbarea ședințelor de plen, comportamente incompatibile cu demnitatea funcției de parlamentar.

Sancțiuni după scandalul din Parlament

"Parlamentul este locul legilor, nu al vuvuzelelor", a conchis Alina Gorghiu.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat miercurea trecută că parlamentarii care s-au făcut vinovați de perturbarea activității plenului reunit al Legislativului, în care a fost aprobată scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, vor fi pedepsiți.

Opoziția a întrerupt lucrările plenului

Deputații și senatorii Opoziției au venit la acea ședință de plen comun cu vuvuzele și fluiere. Ei au întrerupt discursurile mai multor parlamentari, au strigat "Pace, pace", au huiduit, au fluierat și au afișat pancarte pe care scria "Noi vrem pace, nu război".

Atitudinea acestora l-a făcut pe Grindeanu să supună la vot sistarea dezbaterilor, iar, în urma votului pozitiv, discuțiile au fost oprite.