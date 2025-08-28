Recomandări medicale pentru elevi înainte să înceapă școala în septembrie 2025: controale, vaccinuri și reguli de igienă

La început de școală, pe lângă pregătirile privind rechizite, eventuale uniforme și alte lucruri necesare pentru un nou an școlar, există câteva recomandări medicale pentru elevi.

Anul școlar 2025-2016 începe pe 8 septembrie, iar părinții sunt în pregătiri pentru prima zi de școală. Partea de sănătate și recomandările medicale sunt foarte importante, atunci când vine vorba de întoarcerea la școală.

Vorbim despre controale, vaccinuri și reguli de igienă la început de școală, astfel încât să se evite orice posibilă îmbolnăvire în masă.

Copiii sunt mai puțin atenți decât adulții când vine vorba despre igienă, așa că virușii sau bacteriile vor circula mai rapid între ei, fără aceste măsuri de igienă. Află ce poți face pentru a evita aceste lucruri.

Ce controale medicale trebuie să facă orice copil înainte să înceapă școala

Control de rutină

Orice copil trebuie să facă un control anual de rutină la medicul pediatru. Acest lucru poate fi făcut înainte de începerea anului școlar. Vorbim despre un set de analize de rutină, dar și despre un control oftalmologic, de exemplu.

Un astfel de control îți oferă informații despre starea generală de sănătate a copilului și dacă are o infecție pe care ar putea să o transmită în colectiv.

Examen oftalmologic și unul de testare a auzului

Se recomandă și un examen oftalmologic și unul de testare a auzului, pentru a te asigura că cel mic nu are dificultăți la școală.

Consult cardiologic

Pentru copiii care fac un sport, este necesar și un consult anual cardiologic pentru a te asigura că este apt de a face în continuare acel sport.

Test de alergii

Este recomandat pentru copil să facă un test de alergii, mai ales că începutul școlii coincide cu debutul unui nou sezon de alergii. Pentru copiii alergici, acest lucru este și mai important, pentru că în sala de clasă pot exista acarieni, mucegai sau alți alergeni comuni care pot face copilul să strănute, să tușească sau pot declanșa o criză de astm ori rinită alergică.

Este recomandat și un test privind alergenii din mâncare, mai ales dacă copilul primește mâncare la școală. E important să afli ce nu poate consuma cel mic pentru a te asigură că informezi personalul care se ocupă de el, fie că vorbim despre școală sau despre un spațiu de tip after school.

Vaccinuri recomandate înainte de începerea școlii

Vaccinarea copiilor este una dintre cele mai importante măsuri de prevenție pentru sănătatea lor. Multe boli infecțioase se transmit ușor în colectivitate, iar unele au consecințe grave și complicații nedorite.

Pentru un copil, vaccinurile de la începutul școlii sunt foarte importante, pentru că acesta începe să intre zilnic în contact cu mai mulți copii și mai multe virusuri și bacterii, având nevoie de o protecție sporită.

Iată ce vaccinuri esențiale ar trebui administrate înainte de începerea cursurilor:

Pentru copiii de 5-6 ani, calendarul național de vaccinare presupune:

• Vaccinul rujeolic-rubeolic-oreion (ROR): Se administrează la medicul de familie la vârsta de 5 ani și oferă protecție împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului.

• Vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI): Se face la medicul de familie, la 5-6 ani, și este un rapel al vaccinului hexavalent, destinat imunizării împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei.

Pentru copiii între 9 și 18 ani, cu titlu de recomandare:

• Vaccin antigripal - Se poate administra începând cu vârsta de 6 luni. Pentru copiii sub 9 ani se recomandă o schemă de vaccinare cu două doze. Discută cu medicul de familie.

• Vaccin anti-HPV - Se recomandă pentru tinerii cu vârste între 9 și 26 de ani, indiferent de sex. Are rolul de a proteja împotriva infecției cu HPV, o cauză majoră a cancerului de col uterin. Infecția este transmisă prin contact sexual.

Vaccinuri opționale:

• Vaccinul împotriva rotavirusului

• Vaccinul antigripal - copii cu vârsta între 2 și 17 ani

• Vaccin împotriva varicelei

• Vaccin antimeningococic

• Vaccin hepatitic A - hepatita A este cunoscută și ca boala mâinilor murdare

• Vaccin anti-HPV

• Vaccin anti-SARS-COV-2.

Reguli de igienă la început de școală

Virozele respiratorii încep să apară din abundență în sezonul rece și se răspândesc rapid în colectivități. Ele coincid cu începutul anului școlar și sunt mai ușor de răspândit în mediul unde copiii și cadrele didactice își desfășoară activitatea zilnică, fie la școală, fie la grădiniță.

Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire și a limita transmiterea infecțiilor, specialiștii Ministerului Sănătății recomandă respectarea unor măsuri simple de igienă personală:

Reguli de igienă:

• Spălarea frecventă a mâinilor sau utilizarea dezinfectantului, înainte de intrarea în clasă, înainte de masă, după folosirea toaletei, după tuse/strănut sau ori de câte ori este necesar.

• Acoperirea gurii și a nasului la tuse sau strănut, folosind un șervețel de unică folosință sau plica cotului; aruncarea imediată a șervețelului la gunoi și spălarea/dezinfectarea mâinilor după aceea.

• Aerisirea frecventă a sălilor de clasă, menținerea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil sau aerisirea pentru cel puțin 10 minute după fiecare oră de curs; curățarea și dezinfectarea suprafețelor și obiectelor înainte de începerea cursurilor.

• Evitarea schimbului de obiecte personale.

Reducerea transmiterii virusurilor respiratorii

Conform Ministerului Sănătății, părinții și cadrele didactice au următoarele responsabilități:

Părinții trebuie să fie informați periodic să nu trimită copilul la școală când acesta se confruntă cu simptome de viroză respiratorie sau dureri în gât

Profesorii și personalul nedidactic cu simptome respiratorii nu va intra în colectivitate

La prima oră de curs, profesorul sau învățătorul face o inspecție vizuală a elevilor prezenți în clasă să verifice dacă nu cumva este vreun elev bolnav care prezintă semne de febră/boală contagioasă/tuse, etc

Dacă un astfel de elev este identificat, se recomandă ca acesta să fie îndrumat către medic și să i se asigure tratamentul specific

Totodată, Ministerul Sănătății recomandă ca în clase să fie afișate în locuri vizibile materiale informative privind modalitățile de prevenire a îmbolnăvirilor respiratorii, precum și să fie asigurate materiale pentru igiena mâinilor, de la săpun lichid, substanțe dezinfectante și prosoape de hârtie.

Curățenia și dezinfecția sălilor de clasă sunt și ele obligatorii și parte a eforturilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor prin gripă și alte viroze respiratorii în colectivitate.

De asemenea, autoritățile recomandă vaccinarea împotriva gripei sezoniere a elevilor eligibili și a personalului din unitățile de învățământ și derularea de acțiuni pentru informarea și educarea elevilor privind regulile de igienă care trebuie respectate pentru a preveni virozele, gripa sau alte posibile afecțiuni respiratorii.

