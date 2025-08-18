Cercetătorii germani au testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase. Acesta folosește tehnologia ARNm

O echipă de oameni de ştiinţă din Germania a testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase (FMD) care ar putea facilita gestionarea cu mai multă uşurinţă a virusului comparativ cu vaccinurile existente, a anunţat luni Institutul Friedrich Loeffler.

Vaccinul experimental utilizează tehnologia ARNm, aceeaşi platformă utilizată în vaccinurile împotriva COVID-19.

Vaccinurile actuale împotriva febrei aftoase necesită producerea unor cantităţi mari de virus viu înainte de a-l inactiva, un proces care poate fi realizat numai în condiţii stricte de biosecuritate.

În schimb, metoda prin tehnologia mRNA se bazează doar pe fragmente din codul genetic al virusului, care sunt suficiente pentru a declanşa un răspuns imunitar, fără a fi nevoie să se lucreze cu particule infecţioase întregi, după cum a explicat o purtătoare de cuvânt a institutului.

Rezultatele testării pe animale

Testarea a fost realizată într-un laborator veterinar de înaltă securitate de pe mica insulă Riems din Marea Baltică, lângă oraşul Greifswald.

Douăzeci şi patru de vaci au fost expuse la virus, 18 dintre acestea fiind vaccinate anterior de două ori cu vaccinul mRNA. Niciunul dintre animalele vaccinate nu a dezvoltat simptome. În plus, ele au eliminat o cantitate mult mai mică de virus comparativ cu grupul nevaccinat.

Cercetătorii consideră că animalele vaccinate nu ar mai putea răspândi boala.

Acesta a fost primul test reuşit realizat pe animale mari al unui vaccin cu ARNm împotriva febrei aftoase, a declarat institutul din Greifswald.

Vaccinul este dezvoltat alături de companii din Statele Unite şi Australia, a precizat institutul.

Australia, care până în prezent a fost ferită de febra aftoasă, are o industrie zootehnică importantă, însă interzice utilizarea virusului viu pe teritoriul său, prin urmare metoda bazată pe ARNm este deosebit de atractivă.

Studii suplimentare vor fi necesare înainte de a se putea trece la etapa următoare, respectiv procesul de aprobare.

Febra aftoasă este foarte contagioasă în rândul animalelor cu copite despicate, însă nu prezintă niciun risc pentru oameni. Pentru animale, boala este dureroasă şi adesea fatală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













