Ce mâncăm, cum mâncăm și când mâncăm pentru a dormi bine

Ce mâncăm și momentul în care alegem să consumăm anumite alimente pot influența direct durata și calitatea odihnei în timpul nopții, susțin specialiștii.

Există studii care sugerează că anumite alimente pot îmbunătăți somnul. Cercetări de mică amploare au arătat că sucul de vișine, de exemplu, poate ajuta oamenii să doarmă mai bine, iar altele au descoperit că fructul de kiwi consumat înainte de culcare este benefic, informează Spot Media.

Există și cercetări care arată că laptele cald poate favoriza somnul. Se consideră că nivelurile ridicate de triptofan din lapte – din care organismul sintetizează melatonina, „hormonul somnului” – pot contribui la inducerea somnului, scrie BBC.

Melatonina reglează ciclul somn–veghe. Corpul nostru produce mai multă melatonină spre finalul zilei, când începe să se întunece. Totuși, putem obține melatonină și direct din alimente precum ouă, pește, nuci și semințe.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

