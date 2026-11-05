Potrivit unui comunicat transmis joi de Fundaţia Renaşterea, unităţile medicale mobile sunt amplasate în parcarea centrului comercial Promenada Craiova, unde vor fi efectuate 200 de teste HPV şi 200 de mamografii gratuite.

Investigaţiile se desfăşoară de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:30, pe bază de programare, care poate fi realizată online, pe site-ul www.fundatiarenasterea.ro, sau telefonic, la numărul 0373.760.261.

Testarea HPV se adresează femeilor cu vârsta de peste 18 ani, cu respectarea condiţiilor de recoltare, în timp ce mamografiile sunt destinate femeilor de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

Preşedinta Fundaţiei Renaşterea, Mihaela Geoană, a subliniat importanţa accesului la investigaţii medicale preventive şi a îndemnat femeile să nu amâne controalele.

„Ne bucură faptul că putem oferi femeilor din Craiova şi din împrejurimi 400 de investigaţii gratuite - 200 de teste HPV şi 200 de mamografii. Ştim deja, din experienţa primelor etape ale campaniei, că atunci când investigaţiile sunt accesibile, femeile răspund acestui apel. Îmi doresc ca fiecare femeie care va ajunge la unităţile noastre mobile să plece de acolo cu sentimentul că a făcut ceva important pentru sănătatea ei. Prevenţia înseamnă grijă, responsabilitate şi, uneori, şansa de a descoperi o problemă înainte ca ea să devină o boală. Le invităm pe femeile din Craiova să nu amâne. Să îşi facă timp pentru ele, să se programeze şi să facă acest pas pentru propria sănătate. Pentru că un control făcut la timp poate însemna mai mult decât un rezultat medical - poate însemna ani de viaţă alături de cei dragi", a declarat Mihaela Geoană, citată în comunicat.

La evenimentul organizat la Promenada Craiova a participat şi primarul Lia Olguţa Vasilescu, care a evidenţiat necesitatea extinderii programelor de screening.

„Suntem mândri că oraşul nostru este printre cele 10 din ţară incluse în acest program: 'Prevenţia salvează vieţi', iar astfel de investiţii şi parteneriate sunt esenţiale pentru a aduce controalele de rutină mai aproape de cetăţeni. Sper să fie cât mai multe doamne peste vârsta de 40 de ani care vin să facă screening în unităţile mobile amplasate în parcarea Promenada Craiova. Bolile care nu sunt diagnosticate la timp duc la consecinţe grave, de aceea sper ca astfel de proiecte şi caravane de prevenţie să continue", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit organizatorilor, campania s-a desfăşurat anterior în Sibiu şi Bucureşti, unde au fost efectuate, în total, 2.789 de investigaţii gratuite. La Sibiu au fost realizate 688 de teste HPV şi 488 de mamografii, iar în Bucureşti, 870 de teste HPV şi 539 de mamografii.

Campania "Prevenţia Salvează Vieţi" se va desfăşura pe parcursul unui an, urmând să ajungă şi în alte oraşe din ţară, printre care Timişoara, Constanţa, Ploieşti, Brăila, Piatra Neamţ, Satu Mare şi Târgu Mureş. Obiectivul organizatorilor este efectuarea a peste 10.000 de investigaţii medicale gratuite, pentru facilitarea accesului femeilor la servicii de screening şi depistarea precoce a cancerului de sân şi a cancerului de col uterin.