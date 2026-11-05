Tribunalul de Arbitraj Sportiv a admis solicitarea Federației Internaționale de Gimnastică și a suspendat-o pe gimnasta noastră pentru doi ani din toate competițiile, după ce sportiva a acumulat trei absențe de la controalele antidoping obligatorii.

Corespondent Știrile PROTV: „Decizia judecătorilor Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a fost anunțată aseară și confirmă cererea forului mondial de gimnastică.

Astfel, Ana Bărbosu nu va mai putea participa la competiții în următorii doi ani. Suspendarea se aplică începând cu luna mai a acestui an și va lua sfârșit în mai 2028.

Federația Internațională de Gimnastică a luat decizia de a o suspenda pe Ana Bărbosu după ce reprezentanții Agenției Internaționale Antidoping nu au primit de la aceasta informații privind locația în care se află la trei controale antidoping, în perioada septembrie-decembrie 2025.

Sportivii incluși în programul de testare antidoping au obligația de a comunica informații despre locul în care se află și de a indica zilnic un interval de 60 de minute în care pot fi găsiți pentru efectuarea unui control inopinat.

Ana Bărbosu a motivat în spațiul public că mutarea sa în Statele Unite, la Universitatea Stanford, precum și restricțiile de acces în campusul universitar au complicat procesul de localizare pentru controalele antidoping.

Dat fiind faptul că suspendarea se va încheia cu doar o lună și jumătate înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, șansele Anei Bărbosu de a concura la competiția supremă sunt infime. Totuși, această suspendare nu îi afectează medalia de bronz câștigată la Paris, acum doi ani. În cazul medaliei este în plină desfășurare un alt proces, în care Federația Americană de Gimnastică vrea ca medalia de bronz să îi fie acordată gimnastei Jordan Chiles.

Ana Bărbosu va afla dacă rămâne fără medalia olimpică în a doua jumătate a anului viitor, când cele două părți din proces vor fi audiate la TAS.”