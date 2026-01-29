La polul opus, în Europa, cele mai mici rate de obezitate sunt în Franța, Danemarca și Olanda, datorită politicilor de sănătate publică.



Andreea a cerut ajutorul unui specialist in urma cu doi ani. Așa a reușit să slăbească mai bine de 20 de kilograme și a făcut din noul regim alimentar un stil de viață.



Andreea Hașcu: "Nu mă simțeam confortabil să merg pe stradă. Nu mai aveam energie absolut deloc și îmi era greu inclusiv să mă încalț. Cred că e foarte important să îți dai seama că ai nevoie de ajutor și să nu mai existe autostigmatizarea."



Laris Rusu, nutriționist: "Am renunțat categoric la modalitatea de prăjire a alimentelor în baie de ulei, dar în schimb, am adoptat de cuptor, abur, ca să fie cât mai sănătoase și să nu pierdem foarte mulți nutrienți."

Potrivit datelor din Atlasul Mondial al Obezității, 4 din 10 români suferă de această boală, iar țara noastră este pe primul loc în Europa în acest nedorit clasament. Mai mult, se estimează că până în 2030, aproape 11 milioane de oameni vor avea un indice de masă corporală peste limita normală, iar asta reprezintă peste jumătate din populația totală a țării. De vină ar mâncarea nesanătoasă, lipsa mișcării, dar și stresul.

La nivel global, a apărut o tendință în rândul restaurantelor de a folosi farfurii mai mici pentru cină, după ce studiile au arătat că oamenii pot mânca mai mult cu până la 35 la sută, din farfurii mai mari.



Alex Strugari, bucătar: "Pe farfurii mari avem tendința sa punem multă mâncare, ajungem să mâncăm mai mult decât putem, iar senzația asta ne dă așa o greutate, nu ne mai putem ridica de la masă, suntem letargici.”

Recent, ministrul Sănătății a anunțat înființarea unui centru de management al obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie.



Pacienții vor beneficia de planuri personalizate de tratament și monitorizare.

