Un medic din Austria a fost concediat după o afirmație ofensatoare adresată unui pacient obez. „Auschwitz ar ajuta”

Un medic primar a fost concediat după ce ar fi spus că singurul tratament care ar ajuta un pacient cu obezitate clinică ar fi Auschwitz.

Incidentul, care a stârnit indignare în rândul personalului medical și al autorităților sanitare, a avut loc la Spitalul de Stat Horn din Austria Inferioară, potrivit Daily Mail.

Angajații au declarat că medicul ar fi spus: „Doar Auschwitz ar ajuta aici”, referindu-se la pacient. Inițial, situația a fost tratată ca o chestiune internă, însă ulterior a izbucnit un scandal major, potrivit presei locale.

Membrii personalului din spital ar fi tras un semnal de alarmă după ce comentariul a fost făcut în timpul unei ședințe, iar ulterior o scrisoare anonimă a fost trimisă publicației austriece MeinBezirk, detaliind presupusa remarcă și un mediu de lucru toxic.

Asistentele au refuzat să îl însoțească pe medic

Scrisoarea susținea că asistentele au refuzat tot mai des să îl însoțească pe medic în vizitele pe secții din cauza comportamentului său.

Agenția de Sănătate a Landului Austria Inferioară a confirmat concedierea medicului în urma unei investigații interne. Decizia a fost confirmată publicației Heute după ce au fost făcute demersuri în acest sens.

Matthias Hofer, șeful departamentului de comunicare al agenției, a declarat că reacția a fost imediată odată ce acuzația a devenit cunoscută.

„După ce incidentul a ieșit la iveală, persoana implicată a fost suspendată imediat din funcție”, a spus Hofer.

„În urma unei investigații privind acest caz, contractul de muncă al persoanei a fost reziliat cu efect imediat.” El a adăugat că astfel de declarații „contrazic direct valorile noastre fundamentale, trebuie condamnate cu fermitate și nu vor fi tolerate în niciun fel”.

Ce conținea scrisoarea

Scrisoarea trimisă publicației despre comportamentul medicului mai preciza: „Acest comportament este o rușine pentru spitalul Horn și trebuie să aibă consecințe imediate.”

Poliția a declarat că nu este implicată în prezent. Un purtător de cuvânt al poliției din Austria Inferioară, Stefan Loidl, a declarat pentru Heute: „Nu avem nicio informație în acest caz până acum. De asemenea, nu avem cunoștință despre vreo plângere depusă.”

Până în acest moment, autoritățile nu au confirmat dacă fostul medic va avea și alte consecințe profesionale sau juridice în afara concedierii.

Austria are legi stricte care interzic ideologia nazistă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













