Sticla, materialul care se poate recicla la infinit

Ciclul de viață al unei sticle de sticlă — de la fabricație la utilizare, eliminare și refolosire poate continua la nesfârșit, făcându-l un material care se poate recicla la inifit. Așdar, data viitoare când cauți o sticlă reutilizabilă, alege una de sticlă. E valabil și pentru caserole sau alte produse din plastic ce pot fi înlocuite cu sticlă.

Reciclarea sticlei - esențială pentru mediu

Știai că sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să-și piardă calitatea? Această proprietate unică o face unul dintre cele mai sustenabile materiale pentru ambalaje. Fie că este vorba de sticle pentru vin, borcane pentru alimente sau recipiente pentru cosmetice, produsele din sticlă pot fi transformate din nou și din nou în recipiente noi. Prin reciclarea a tone de sticlă în fiecare an, reducem nevoia de materii prime precum nisipul, soda caustică și calcarul — resurse naturale valoroase, a căror extragere afectează mediul.

Problema reciclării mixte

Sistemele de reciclare „single-stream” (în care toate materialele reciclabile sunt colectate împreună) sunt convenabile, dar creează probleme pentru sticlă. Atunci când sticlele și borcanele din sticlă sunt amestecate cu alte materiale, acestea se sparg ușor și pot contamina restul deșeurilor reciclabile, îngreunând procesul de recuperare a sticlei. De fapt, o mare parte din această sticlă ajunge în gropi de gunoi, în loc să fie procesată într-un centru de sortare.

De aceea, este esențial ca sticla să fie colectată separat. Promovând practici corecte de reciclare a sticlei, afacerea ta poate ajuta ca mai multă sticlă să ajungă în centrele specializate, unde poate fi transformată și refolosită eficient.

Beneficiile reciclării sticlei pentru mediu

Reciclarea sticlei nu înseamnă doar reducerea deșeurilor – este un pas important spre un viitor mai verde. Iată câteva dintre avantajele esențiale:

· Reducerea emisiilor de dioxid de carbon: Pentru fiecare tonă de sticlă reciclată, se evită aproape o tonă de emisii de CO₂ generate în procesul de producție.

· Conservarea materiilor prime: Reciclarea unei tone de sticlă economisește peste o tonă de materiale brute, inclusiv aproximativ 600 kg de nisip.

· Reducerea consumului de energie: Sticla reciclată (denumită „cullet”) se topește la temperaturi mai mici decât materiile prime, ceea ce duce la un consum energetic mai mic.

Prin prioritizarea reciclării sticlei, afacerea ta poate contribui direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la conservarea resurselor naturale.

Cu cât reciclăm mai multă sticlă, cu atât ne apropiem mai mult de o economie circulară — una în care deșeurile sunt minimizate, iar resursele refolosite. Imaginează-ți impactul dacă fiecare producător de vin, companie de băuturi sau brand de cosmetice ar recicla anual tone de sticlă. Am reduce emisiile de CO₂, am conserva resursele și am construi un viitor mai verde.

Cât de sustenabilă e sticla

Într-o perioadă în care provocările de mediu ocupă un loc important pe agenda globală, conceptul de sustenabilitate nu a fost niciodată mai relevant.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, sustenabilitatea este definită ca „satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. În esență, este vorba despre capacitatea de a rezista în timp și despre felul în care sistemele biologice rămân diverse și productive pe termen nelimitat.

Dacă ne dorim un viitor sigur pentru planeta noastră și pentru generațiile ce vor urma, trebuie să luăm în calcul impactul comportamentelor noastre. Dar a duce un stil de viață mai sustenabil nu trebuie să fie dificil. Schimbările mici pot avea efecte mari: de exemplu, alegerea produselor și ambalajelor fabricate în mod etic.

Deși conceptul de ambalaj sustenabil poate părea complicat, este important să te informezi și să înțelegi avantajele și dezavantajele fiecărui material, înainte de a lua o decizie responsabilă și sustenabilă.

Iată câteva dintre proprietățile sticlei și modurile în care o poți integra într-un stil de viață mai sustenabil.

Sticla este reciclabilă

Una dintre cele mai valoroase calități ale sticlei, în comparație cu alte materiale, este faptul că poate fi reciclată la nesfârșit. Asta înseamnă că sticla reciclată este mereu parte din rețeta noilor recipiente, fără ca materialul să își piardă calitatea.

Astăzi, în Europa, rata medie de colectare a sticlei este de 80,1%, din care 92% este efectiv reciclată (conform celor mai recente date din inițiativa Close The Glass Loop).

Și, datorită acestui sistem continuu de reciclare de la sticlă la sticlă, poate dura chiar și doar o lună până ca o sticlă să revină pe raft.

Sticla este reutilizabilă

Fiind un material permanent, sticla poate fi reutilizată fără a-și compromite calitatea. Sisteme de reutilizare, precum cele de livrare a laptelui în sticle returnabile, există de zeci de ani.

Dar poți și tu acasă să reutilizezi sticlele și borcanele: pentru păstrarea alimentelor, realizarea de terarii, suporturi pentru lumânări – posibilitățile creative sunt nenumărate!

Sticla este un material inert

Datorită compoziției sale chimice, sticla este considerată unul dintre cele mai inerte materiale. Ea acționează ca o barieră sigură împotriva influențelor externe și protejează alimentele și băuturile de temperaturi ridicate și bacterii. Această compoziție chimică o face sigură pentru păstrarea alimentelor, menținându-le proaspete chiar și după deschidere.

Sticla te poate ajuta să reduci risipa alimentară

Sticla nu este doar apreciată pentru modul în care păstrează gustul alimentelor și băuturilor, dar te ajută și să eviți risipa.

Cum? Datorită transparenței, poți vedea cu ușurință ce conține un borcan sau o sticlă, fără să fie nevoie să o deschizi. Asta înseamnă că poți observa rapid dacă un aliment se alterează și să-l consumi la timp, înainte să fie prea târziu.

Pe scurt, transparența sticlei nu contribuie doar la un design plăcut, ci și la reducerea risipei alimentare.

Sticla poate reflecta și absorbi energia solară

Proprietățile de absorbție ale sticlei îi permit să transforme lumina solară în energie – iar multe locuințe și afaceri din întreaga lume produc deja energie prin geamuri și panouri solare. Dacă vrei să adaugi un strop de verde locuinței tale, trebuie să știi că sticla este ideală pentru terarii – reține căldura în interior și creează un microclimat perfect pentru plante.

În funcție de tipul și culoarea sticlei, aceasta poate și refracta energia solară. Culoarea recipientului determină tipul de lumină care poate pătrunde prin suprafață – de aceea vedem atât de des sticle verzi, albastre sau chihlimbarii. Acestea protejează conținutul (precum berea, uleiurile sau produsele farmaceutice) de degradare și reacții chimice cauzate de razele solare.

Reciclarea sticlei economisește energie, resurse naturale și reduce emisiile de carbon

Unul dintre cele mai importante avantaje ale reciclării sticlei este energia economisită în procesul de producție. Cu cât se folosește mai multă sticlă reciclată (numită cullet), cu atât se consumă mai puțină energie pentru producerea noilor recipiente, deoarece cullet se topește la o temperatură mai scăzută decât materiile prime.

Folosirea sticlei reciclate reduce și consumul de materiale virgine precum nisipul, calcarul sau soda caustică. Cât de mult? Fiecare tonă de sticlă reciclată economisește 1,2 tone de materii prime virgine.

Topirea mai rapidă a cullet-ului înseamnă și emisii mai reduse de carbon. Și nu avem timp de pierdut, deoarece fiecare tonă de cullet adăugată în producție reduce emisiile cu 580 kg de CO₂.

Industria lucrează deja la dezvoltarea unor cuptoare cu emisii scăzute de carbon, menite să reducă semnificativ emisiile și să sprijine ambalajele sustenabile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: