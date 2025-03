Impactul ascuns al sistemului de sănătate. “Un spital poluează de 2,5 ori mai mult decât un centru comercial”

“Nu se conștientizează impactul imens al industriei de sănătate - e al cincilea cel mai mare poluator global, care e responsabil de 4% din emisiile globale. Iar în statele industrializate, vorbim chiar de 10% din emisiile realizate de acele state. Dacă am lua un spital și un spațiu comercial de exact aceeași dimensiune, spitalul emite de 2,5 ori mai multe emisii decât zona comercială”, a explicat ea.

Hospice Casa Speranței, cea mai mare organizație din România care oferă îngrijire paliativă gratuită, a devenit primul ONG din țară care implementează soluții ecologice inovatoare pentru sistemul sanitar.

Pentru a reduce impactul asupra mediului, HOSPICE Casa Speranței a implementat o serie de măsuri, de la selectarea deșeurilor și utilizarea resurselor regenerabile, până la optimizarea traseului pacienților și digitalizarea dosarelor acestora.

Organizația a instalat panouri solare la centrele sale din Copăceni și București, reducând semnificativ consumul de energie. „Pe spitalul din București, care e cel mai mare spital de paliație din țară, am instalat 184 de panouri fotovoltaice, care vor prelua, pe parcursul a 8 luni, 100% din consumul de energie”, a precizat CEO-ul HOSPICE.

Mirela Nemțanu: “De fapt, noi am început de mult integrarea măsurilor de consum eficient, de achiziții inteligente, de reutilizare a consumabilelor pe care le avem. Fiind o fundație, am făcut asta în primul rând sub presiunea financiară, pentru că ne-am gândit la o metodă mai eficientă de a utiliza fondurile.”

În plus, organizația a devenit membră a unor rețele internaționale dedicate sustenabilității în domeniul medical, precum Health Care Without Harm și CoolFood, pentru a avea acces la expertiză și bune practici.

„Astfel avem acces la o rețea în care ni se dă în mod gratuit consultanță, din partea specialiștilor dedicați strict sustenabilității pe domeniul medical. Avem acces la bune practici”, a menționat Nemțanu.

HOSPICE Casa Speranței lucrează în prezent la elaborarea unui raport de sustenabilitate, devenind prima organizație non-guvernamentală din România care face acest lucru.

