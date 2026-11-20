Potrivit Oanei Neneciu, director executiv Ecopolis, vehiculele foarte poluante (non-Euro, Euro 1, Euro 2) ar urma să fie eliminate treptat întâi din zona de centru și apoi din tot Bucureștiul.

Urmează apoi eliminarea etapizată a autoturismelor Euro 3 și Euro 4, până în 2032. După acest an, vor avea acces în centru doar mașinile Euro 5 și Euro 6.

Planul prevede și sancțiuni pentru cei care vor intra, totuși, în zonele interzise, cu autoturisme poluante. Ei nu vor plăti taxe, ci vor fi amendați, iar identificarea șoferilor se va face cu ajutorul unor camere video. Deocamdată, aceste prevederi nu au fost aprobate de Consiliul General.

“Nu se va plăti taxă. Din ce știm în momentul de față, se discută regulamentul pentru aceste zone cu emisii reduse. (…) Poliția locală, cel mai probabil, va pune în aplicare respectivele interdicții și se va merge pe identificarea cu camere video a mașinilor care trebuie să iasă din perimetrele respective. Nu este încă nimic foarte decis, dar cu siguranță în următoarele săptămâni vom auzi mai multe detalii”, a explicat Oana Neneciu, invitată la PRO Verde.

Ce prevede planul de reducere a poluării

Planul se concentrează pe două direcții principale: reducerea poluării din trafic (noxele) și diminuarea pulberilor în suspensie generate de încălzirea rezidențială în sezonul rece.

În București, avem aproximativ 18.000 de case, unde oamenii se încălzesc la sobe. Aceștia ard, pe lângă lemne, și bucăți de mobilă sau obiecte din plastic, care degajă substanțe extrem de toxice în atmosferă.

Ramona Țintea: Când vom simți în București primele schimbări reale?

Oana Neneciu: “Teoretic, ar trebui să producă rezultate în 2-3 ani deja. Să vedem emisii reduse, atât pentru pulberile în suspensie, cât și pentru noxe.”

De ce lipsește Ilfovul din planul Bucureștiului

Pentru reducerea poluării, documentul prevede inclusiv eficientizarea transportului în comun, linii destinate autobuzelor și schimbarea flotelor cu autobuze electrice.

Totul este gândit astfel încât locuitorii să renunțe treptat la mașinile personale și să folosească, din ce în ce mai mult, transportul în comun.

Problema este că planul de transport nu include și Ilfovul, ci doar Bucureștiul. Zilnic, aproape un milion de autoturisme se varsă în Capitală din județele riverane, nu doar din Ilfov: Vorbim de Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița sau Prahova, iar intrările și ieșirile din București se blochează.

Ramona Țintea: De ce nu s-au pus la masă cei de la București cu cei de la Ilfov?

Oana Neneciu: “Nu știu de ce nu s-au pus la masă. E o întrebare foarte bună, e o întrebare, cred eu, politică, care are legătură și cu organizarea administrativă, care poate ar trebui regândită, cel puțin pentru zona aceasta metropolitană a Bucureștiului.”

Fără o soluție care să includă și Ilfovul, problema poluării rămâne sau se mută la intrările și ieșirile din Capitală, unde șoferii stau cu orele în trafic.

Ce am putea învăța de la parizieni

În Paris, zonele cu emisii reduse sunt implementate de peste 15 ani. Oana Neneciu a explicat că, în primii 2-3 ani, de la impunerea interdicțiilor, aerul începe deja să fie mai curat.

Acum, în Paris, s-a ajuns la interdicția mașinilor Euro 6 în centru.

În multe orașe europene, mașinile Diesel au fost interzise în zonele cu emisii zero mai repede decât cele pe benzină, pentru că scot mult mai mult fum și noxe.

În alte orașe sunt însă alte reguli: în episoadele cu prea multă poluare, în anumite zone, intră doar mașinile cu numere pare, iar în următoarele zile cele cu numere impare.

În București, se ia în calcul scoaterea treptată atât a mașinilor Diesel, cât și a celor pe benzină. Regulile exacte urmează să fie stabilite.