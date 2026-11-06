Chiar și acum, în noiembrie, debitul Dunării este de trei ori mai mic față de nivelul normal pentru această perioadă, iar funcționarea Centralei Nucleare depinde exclusiv de câtă apă curge pe Dunăre, a declarat, la Pro Verde, Corina Murafa, consultant în energie.

“Cu siguranță o să vedem centrala oprită, din punctul meu de vedere, destul de des. Cred că va fi noul normal. Acum, întrebarea care se pune este ce ar trebui să facă compania care deține centrala, Nuclearelectrica. Pentru că vara aceasta, ce s-a întâmplat a fost că a invocat forța majoră și nu și-a onorat contractele pentru clienți, ceea ce a dus în piața de furnizare de energie electrică la foarte multe probleme în lanț pentru furnizori și, implicit, pentru consumatori”, a spus Corina Murafa.

Între timp, Nuclearelectrica a anunțat că unitatea 1 a CNE Cernavodă ar urma să fie repornită vineri, după ce au fost demarate procedurile de pornire a reactorului.

Repornirea Unității 2 depinde de o creștere mai susținută a nivelului Dunării.

CNE Cernavodă folosește apa din Dunăre pentru răcirea reactoarelor. Seceta prelungită din acest an a provocat însă scăderea nivelului fluviului la un nivel critic, care a dus la închiderea celor două unități.

Lucrările pentru mai multă apă pe Dunăre ar putea dura ani…

Corina Murafa a explicat la PRO Verde că Guvernul ia în calcul o serie de măsuri pentru a ridica nivelul Dunării, în zona Centralei de la Cernavodă.

Una dintre soluții este dragarea Dunării în zona Brațului Bala, astfel încât să se creeze un efect de pâlnie, care să “tragă” mai multă apă pe brațul Dunărea Veche. Numai că există o problemă:

“Trebuie, în primul rând, actualizat un studiu de fezabilitate, care ar dura circa un an, ca să vedem dacă putem să deviem cursul Dunării înspre centrală și să ridicăm, practic, debitul Dunării (…) După care, propriu-zis, lucrările de înălțare, dragare, hidrologice, hidrotehnice care trebuie făcute, ar dura încă 48 de luni”, susține Murafa.

… și s-ar putea să fie degeaba

Corina Murafa a precizat că scenariul de bază luat în calcul pe teritoriul Europei este că temperatura medie va crește cu 4,5° în anii următori.

De altfel, Comisia Europeană a avertizat deja guvernele statelor membre că trebuie să se pregătească pentru încălzirea abruptă din următorii ani.

Având în vedere acest scenariu, avertizează Murafa, lucrările pe Dunăre ar putea fi inutile.

Corina Murafa: “Peste 5 ani, când ar fi gata o astfel de soluție pe Dunăre, e foarte posibil ca ea să nu mai poată să mai funcționeze, pentru că debitele sunt prea mici.”

Pompele și turnurile de răcire ar putea reprezenta alternative pentru răcirea reactoarelor nucleare, a explicat Corina Murafa. Implementarea lor presupune însă lucrări ample de retehnologizare, care necesită timp și nu pot rezolva peste noapte problemele provocate de scăderea nivelului Dunării.

Corina Murafa este expert în politici energetice și climatice, lector universitar și membru în Comitetul Economic și Social European. Ea este recunoscută pentru activitatea sa de consultanță independentă oferită unor organizații internaționale precum Banca Mondială.