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Acest lucru are consecințe directe în economie: Dacia și Ford, care generează o treime din exporturile României, se văd nevoite să mute producția în alte țări și să dea oameni afară.

Invitat la PRO Verde, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a explicat că soluția pentru a ajuta marii consumatori (cum sunt Dacia și Ford) este mai degrabă scăderea prețurilor la energie, și nu suprataxarea celor care o produc.

Taxa “Robin Hood”, dar cu ceva în plus

Oficialul a amintit de așa-numita “taxă Robin Hood” despre care a explicat clar că nu ar funcționa după principiul „luăm de la bogați și dăm la săraci”, ci prin încurajarea companiilor din energie să lase prețul mai jos.

El a explicat că, deși măsura a fost botezată popular “taxa Robin Hood”, sensul ei este, de fapt, să-i determine pe furnizorii de energie să scadă tarifele, în loc să dea bani la stat.

Dumitru Chisăliță: “Noi mergem pe principiul că, în momentul în care anumiți furnizori care fac extraprofituri sunt taxați, le este mai util, mai comod și mai rentabil să lase prețul. Este mai ieftin să lași prețul mai jos decât să plătești taxa. Noi credem că vom avea scăderea prețului, ca urmare a acestei taxe Robin Hood”.

Cum ar putea să scadă prețul energiei

Explicația mai clară a venit, miercuri, de la premierul Luca Niculescu, aflat în vizită la Dacia și Ford.

Guvernul vrea să pună la aceeași masă producătorii de electricitate și marii consumatori industriali, astfel încât să-și negocieze prețurile la energie direct și pe termen lung.

Avantajul este că atunci când un client de mari dimensiuni se angajează să cumpere energie pe mai mulți ani de la un anumit furnizor, va obține un preț mai mic și stabil, ferit de scumpirile bruște de pe piață.

Bani europeni pentru investiții în energie verde

Ministrul Energiei a prezentat și o altă soluție salvatoare pentru marii consumatori: fabricile ar putea primi bani europeni pentru panouri solare și baterii.

Ar folosi astfel curentul produs ziua și ar putea stoca o parte din el pentru seară. În felul acesta, ar putea cumpăra mai puțină energie din rețea.

„Banii care pot să fie dați, în conformitate cu regulamentele europene și cu legislația națională, sunt bani care merg direcționați către investiții. Investiții care, la rândul lor, reduc consumul de energie, care cresc eficiența, care fac ca, într-un final, factura companiilor de genul acesta să fie mai mică. Deci, nu ia nimeni 5 lei de la furnizorul X și dă 5 lei la consumatorul Y”, a explicat Dumitru Chisăliță.

El susține că finanțarea ar putea veni prin Fondul pentru Modernizare, gestionat chiar de Ministerul Energiei. Oficialul a precizat că acestea sunt scenarii de lucru și deocamdată Guvernul nu a luat nicio decizie.

Statul le datorează furnizorilor de energie 5 miliarde de lei, în contul prețurilor plafonate pe care consumatorii le-au avut până în 31 iunie 2025. Dumitru Chisăliță susține că ar vrea să achite datoria anul viitor.