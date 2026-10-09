Asta aduce mai puțină apă în sol și în zonele mai înalte, considerate în general ca fiind mai răcoroase și mai ferite de secetă. În plus, debitul Dunării rămâne la cote critice, iar ploile anunțate nu vor fi suficiente pentru a compensa deficitul uriaș de apă.

Prezent la PRO Verde, Raul Ilea, meteorolog previzionist la ANM, a explicat dinamica temperaturilor neobișnuite din această perioadă.

Raul Gabriel Ilea: „După cum se poate remarca de la începutul toamnei și până în prezent am avut valori de temperatură peste mediile multianuale la nivelul întregii țări. Așadar, vreme mult mai caldă, în special pe parcursul zilei, pentru că, după cum ați observat, diminețile și nopțile au fost destul de răcoroase.”

În loc de precipitații și temperaturi moderate de 20–22°C, caracteristice lunii octombrie, România se confruntă zilele acestea cu valori specifice unei “veri indiene”, de până la 30°C.

“Vara indiană” ne lasă fără apă în sol. Care sunt zonele cele mai afectate din România

Temperaturile ridicate vin însă la pachet cu o criză acută de apă în sol, avetizează meteorologul Raul Ilea. Specialiștii au observat un fenomen care nu s-a mai înregistrat până acum la noi.

“În anii trecuți, de obicei, partea de sud a țării era mai afectată de secetă. De această dată, în 2026, regiunile vestice, nord-vestice și parțial din centrul țării au avut parte de secetă pedologică cu caracter extrem”, a explicat Raul Ilea.

Așadar, în 2026, seceta a lăsat pământul fără apă chiar și în zonele de deal și interiorul arcului carpatic. Ilea a explicat că, în următoarea perioadă, vom avea parte și de câteva ploi, însă insuficiente pentru a rezolva secata pedologică. Majoritatea precipitațiilor ar putea avea loc noaptea, în timp ce ziua să fie, din nou, cald.

Nivelul Dunării rămâne critic, iar ploile așteptate nu rezolvă criza

Efectele secetei prelungite din Europa se văd direct și pe marile cursuri de apă. Dunărea a scăzut semnificativ în această vară, astfel că cele două reactoare de la Cernavodă sunt încă oprite. Chiar dacă în Austria, Germania sau Slovacia a plouat și în continuare se așteaptă precipitații, meteorologii avetizează că nivelul Dunării tot nu va crește suficient astfel încât să se schimbe situația.

Raul Gabriel Ilea: „Este posibil ca nivelul sau debitul Dunării să mai crească, dar nu atât de semnificativ încât să ajungă în limite normale. Așadar, crește puțin, dar nu cât să ajungă la media debitului respectiv pentru această perioadă.”

Asta înseamnă că seceta prelungită va adânci criza din sectorul energetic. Centrala de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul național de energie. În absența apei suficiente de pe Dunăre, centrala nu poate fi pornită.

În acest context, România va depinde tot mai mult de importuri, în special seara, când consumul atinge cote maxime. Deocamdată, autoritățile nu au un orizont clar de timp pentru depășirea crizei.