Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat în consultare publică proiectul noilor Norme specifice de prevenire şi apărare împotriva incendiilor de pădure. Cadrul actual, adoptat în anul 2000, este actualizat în contextul creşterii riscului asociat perioadelor de secetă, temperaturilor ridicate şi schimbărilor climatice, arată instituţia, vineri, într-un comunicat de presă.

Noile norme pun accent pe prevenţie, detectarea rapidă a incendiilor, pregătirea personalului şi clarificarea responsabilităţilor administratorilor, proprietarilor de păduri şi structurilor silvice, indiferent de forma de proprietate.

„Incendiile din ultimele săptămâni, în Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei şi în alte zone din ţară, ne arată cât de dificilă poate deveni o intervenţie atunci când avem secetă prelungită, vegetaţie uscată, mult material combustibil şi teren aproape inaccesibil. Putem mobiliza oameni şi elicoptere după izbucnirea focului, dar trebuie să facem mult mai mult înainte: prevenţie, monitorizare, pregătire şi intervenţie rapidă. Nu mai putem lucra după reguli construite pentru realitatea de acum 26 de ani”, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Ce schimbări se propun

Printre principalele schimbări se numără gestionarea mai atentă a materialului combustibil din păduri, întreţinerea benzilor de protecţie şi măsuri dedicate zonelor în care pădurea se întâlneşte cu localităţile sau infrastructura.

Monitorizarea este modernizată prin utilizarea dronelor, a camerelor optice şi cu termoviziune, a senzorilor şi imaginilor satelitare, astfel încât focarele să poată fi identificate şi localizate cât mai repede, inclusiv în zone greu accesibile.

Proiectul actualizează şi dotările necesare intervenţiei, reorganizează punctele de suport logistic pentru incendiile de amploare şi consolidează cooperarea dintre structurile silvice şi pompierii militari, inclusiv prin exerciţii şi pregătire comună.

Normele sunt completate de un Ghid de bune practici privind apărarea pădurilor împotriva incendiilor, care include proceduri privind prevenirea, comportamentul incendiilor, organizarea intervenţiei, siguranţa personalului şi acordarea primului ajutor.

Proiectul de ordin poate fi consultat AICI.