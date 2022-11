Sute de milioane de euro pentru românii care plantează păduri. Specia pentru care se dau 19.600 de euro/hectar

Cei mai mulți vor fi primiți de cei care plantează păduri de stejari.

În funcție de plantație și de zonă, proprietarii de terenuri pot primi sume diferite.

De exemplu, pentru o plantație de stejar, se acordă 19.600 de euro/hectar, iar pentru una de salcâm, 10.600 de euro. În plus, pentru o perioadă de 20 de ani, proprietarii de păduri vor primi și 456 de euro/hectar anual pentru a-și menține plantația.

Zonele vizate sunt cele fără păduri, vulnerabile schimbărilor climatice. La nivel național, fondul forestier înseamnă mai puțin de 28% din suprafața țării, adică 6,6 milioane de hectare.

56.000 de hectare noi pădure ar urma să apară în zonele cu cele mai mari probleme. Avem sub 15% din suprafață împădurită în vest, în Timiș, dar, foarte grav, în toată zona de sud și est a țării. Vorbim despre zone de câmpie, cu defrișări masive în perioada comunistă. Peste media europeană de 39% avem nouă județe. Suceava, cu multe zone montane, are în mod natural cel mai mare grad de împădurire. Este totodată un județ în care au fost descoperite unele dintre cele mai mari fraude cu lemn tăiat.

Așa cum v-am arătat la Inspectorul Pro, sunt 250 de localități fără pic de pădure. Alte 450 au un grad de acoperire sub 5%. Specialiștii spun că ar trebui să împădurim cât mai repede posibil, dacă ne pasă ce aer respirăm.

George Garbacea, cercetător științific în ecologie forestieră: „Din păcate, România e singura țară din UE care nu are sisteme agro-silvice, deci nu are păduri de protecție - le-am tăiat în anii '60, am tăiat aceste sisteme care mențin umiditatea în zona agricolă. Am tăiat perdele din zona de câmpie.”

Tanczos Barna, Ministrul Mediului: „Suntem în urmă. Media unei ţări care găzduieşte cea mai mare parte din Arcul Carpatic este sub media europeană.”

Programul de împăduriri va fi derulat până în 2026, cu o finanțare europeană de 730 de milioane de euro. Proprietarii de terenuri interesați - de la cei publici până la privați - se pot înscrie deja pe site-ul Ministerului Mediului pentru a primi banii. Și terenurile agricole pot fi împădurite, după ce proprietarii primesc un aviz de la Garda Forestieră.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 26-11-2022 19:25