Mănâncă mai bine, trăiește mai bine: Soluții pentru un stil de viață sănătos și prietenos cu planeta

Invitatul nostru este Andrei Roșu, antreprenor social și sportiv, fondatorul Filgud, care în 2020 a lansat pe piață produse 100% plant-based, începând cu o capacitate de producție foarte restrânsă de 16 borcane pe zi, iar astăzi produce anual peste 1 milion de unități.

Filgud reinterpretează alimentele cu care suntem obișnuiți cultural astfel încât să fie sustenabile, să fie sănătoase și prietenoase cu animalele și mediu.

Ciprian Stănescu: Ce înseamnă pentru tine un antreprenor social ?

Andrei Roșu - fondator FILGUD: Există multe modalități de a face bani. Adică poți să cumperi de undeva și vinzi, altundeva sau la o scăriță de bloc. Dar cred că un antreprenor social este cel care rezolvă niște probleme reale din societate și noi ne-am uitat la acele 17 Sustainable Development Goals ale Națiunilor Unite și adresăm câteva de acolo. În permanență am fost preocupat de sănătate, atât a mea, cât și a familiei și a celor care care mă urmăresc, de grija față de animale, de mediu și atunci totdeauna am ales business-uri sau afaceri care au legătură cu asta, care rezolvă niște probleme în direcțiile astea.

Ciprian Stănescu: Trăim într-o societate, că vorbim de România, că vorbim de toată lumea în care suntem, overconsumption, adică producem foarte mult și consumăm foarte mult și producem de asemenea și destul de mult waste sau alte tipuri de deșeuri. Filgud poate să semene, nu e așa, cu o soluție la unele din problemele astea. Care sunt soluțiile pe care le puneți voi pe masă și cum arată pentru voi România din perspectiva asta de business. Cumpără lumea produse de genul acesta, e interesată lumea în produse de genul ăsta?

Andrei Roșu - fondator FILGUD: Am devenit tot mai interesat de efectul pe care îl au plantele și consumul de plante versus consumul de produse de origine animală asupra oamenilor și asupra societății și am citit niște statistici care pe mine m-au frapat. Nu-mi imaginam lucrul ăsta. De exemplu, jumătate din suprafața locuibila a planetei este dedicată agriculturii, recoltelor. Din aceste recolte, peste 80% merg către creșterea animalelor, dar animalele generează doar 18% din caloriile zilnice și mai puțin de o treime din proteine. Deci e cumva irațional să să mergem în direcția asta. Nici nu mai avem cum, câte păduri să defrisam. În fiecare an se defrișează o suprafață egală cu Ungaria sau jumătate de România ca să ne dăm seama ce înseamnă defrișare pe aceasta planetă. Cred că este singura specie care își distruge în mod conștient până la urmă sursa de oxigen. Devenim ce în ce mai rezistenți la antibiotice, iar o problemă pentru că 90% din antibiotice sunt folosite în industria de creștere a animalelor, pentru că sunt înghesuite, modul care tușește o văcuță sau în pui, automat toți se îmbolnăvesc.. De asemenea resursele de apă potabilă încep să se reducă, pentru că sunt folosite în această direcție, as zice clar că nu mai este sustenabil.

Ciprian Stănescu: Dacă ar fi să să avem o dietă exclusiv vegetală, am avea, din perspectiva ta de antreprenor social, în domeniul ăsta, nu de expert, nu e așa în nutriție, să zicem. Găsim suficienți nutrienți?

Andrei Roșu - fondator FILGUD: Cu siguranță și sunt dovada vie, fac minim 20.000 de pași în fiecare zi, de aproape 15 ani participi la cursă de anduranță. Corpul este mult mai exigent. Adică de exemplu, dacă mănânci 10 chiftele, stai pe canapea, te uiți la televizor, nu o să simți eu știu mare presiune din partea corpului, insă daca vrei să alergi, o să-ți dai seama că e ceva în neregulă, știi, deci cu siguranță poți trăi foarte bine. Și copiii trăiesc foarte bine, deci nu văd nicio diferență. Până la urmă și animalele își iau tot din plante nutrientii. Deci găsesc și minerale, și vitamine, și fibre, și aminoacizi de calitate și grăsimi bune. În primul rând, eu cred că noi și mâncăm prea mult. Dacă ne uităm pe stradă n-aș spune că suntem subnutriție, adică apropo de risipă, hai să ne gândim un pic și la a consuma ceva mai puțin. De asemenea, în momentul în care mănânci plante având multe fibre, chiar poți să-ți păstrezi și o greutate optimă, să ai și multă energie

Și clar plantele consumă mult mai puține resurse și nu poluează atât cât poluează industria creșterea animalelor. Să nu uităm că industria de creștere a animalelor e responsabilă pentru poluare cu gaze cu efect de seră, mai mult decât tot transportul de pe planetă, aici însemnând mașini, avioane, vapoare și tot ce tot ce înseamnă transport.

Ciprian Stănescu: Probabil că și în România avem nevoie de mai mulți oameni care să facă lucruri mici și nu de lideri și și idoli. Ce poate să facă de mâine cineva pentru ași, nu-i așa construi o viață mai sănătoasă și inclusiv pentru a fi partea a acestei, dacă vrei acestei filozofii pro-verde pe care o punem și noi pe afiș.

Andrei Roșu - fondator FILGUD: Eu cred că noi toți românii facem lucruri, da, exact cum ai punctat tu foarte bine, începând de mâine sau de luni sau de luna viitoare sau de anul viitor, tot amânăm așa fapt. Cred că suntem singura nație care are cuvântul răspoimâine și chiar răsrăspoimâine și multe răsărăsrăs. Cred că e foarte important să începem azi și sunt lucruri foarte mărunte pe care le putem face și care au un efect cumulativ dacă fiecare dintre noi le face. De exemplu să mergi pe jos sau să folosești mijloace de transport în comun în loc de a sta toată ziua în mașină, pentru că e clar că poluezi mult mai puțin? De asemenea să fii mai atent la cât cumperi, cât consumi si aici nu mă refer numai la alimente și în general, ai nevoie neapărat de 60 de poloveri, ai nevoie de bine, femeile știu că au nevoie de 70 de perechi pantofi, dar poate ne limităm la 65.Poate călătorim mai rar cu avionul, mai ales că acum sunt mijloace de online foarte accesibile de a discuta cu prietenii și de asemenea să fim atenți la alimente, să ne gândim ok, care e amprenta de carbon a unui aliment sau cât ajută sau cât sabotează planeta acest aliment versus alt aliment. Și poți să găsești oricând pe net o listă cu cât, câte resurse consuma fiecare tip de aliment și poți să faci calcul de fapt care e amprenta de carbon pe care pe care o ai, și bineînțeles să reciclez și multe altele.



