Zi grea în Senat. Parlamentarii votează trei moțiuni simple împotriva miniștrilor guvernului Bolojan

Astăzi sunt supuse la vot trei moțiuni simple în Senat, iar una este împotriva lui Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației. Opoziția a mai depus o moțiune împotriva miniștrilor USR Oana Țoiu (Externe) și Radu Miruță (Apărare).

Grupul PACE îi reproșează lui Ilie Bolojan, în calitatea sa de ministru interimar al Educației, tăierile preconizate pentru mediul universitar. Tot cei de la PACE au depus o moțiune simplă și împotriva ministrului Apărării de la USR, Radu Miruță, pe care-l acuză că vrea să trimită forțe armate din țara noastră în Groenlanda. Doar că Radu Miruță a respins categoric această acuzație și spune că declarația sa a fost scoasă din context. Cea de a treia moțiune simplă a fost depusă de AUR și o vizează pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, pe care partidul lui George Simion o acuză că a susținut acordul Mercosur fără să-i pese că acest acord, spun cei de la AUR, va afecta interesele fermierilor români. Cu toate acestea, ipotetic, dacă aceste moțiuni simple trec de vot, ele nu pot avea efecte asupra componenței Guvernului. Ele sunt folosite pentru a pune presiune politică. Citește și Ministrul Energiei, chemat în Parlament pentru criza apei din Curtea de Argeș. Bogdan Ivan amână explicațiile

Ilie Bolojan, chemat în Parlament pentru tăierile din Educație Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, criticat că a redus, într-un context inflaţionist, „sprijinul social” pentru studenţi, accesul la educaţie devenind „tot mai dependent” de venitul familiei, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ. Intitulată „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar”, moţiunea, anunţată încă din vacanţa parlamentară şi depusă, săptămâna trecută, în plenul Senatului, este semnată de 41 de parlametari (28 senatori AUR şi 13 PACE - Întâi România). „În ultimii ani, România a reuşit o performanţă rară, a vorbit constant despre viitor, în timp ce a tăiat metodic exact din generaţia care ar trebui să îl construiască. Elevii şi studenţii sunt invocaţi în discursuri, dar eliminaţi din bugete, lăudaţi în campanii, dar abandonaţi în politici publice. Sub conducerea ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, educaţia a intrat într-o zonă periculoasă de austeritate fără protecţie, reformă fără sprijin, responsabilitate fără asumare. Ilie Bolojan ştie, oficial şi documentat, cât costă să fii student în România. Datele publice arată că un student are nevoie de peste 2.000 de lei lunar pentru a putea rămâne în sistemul educaţional. Nu pentru confort, nu pentru distracţie, ci pentru mâncare, cazare, transport şi materiale de studiu. Cu toate acestea (...), bursele acoperă mai puţin de jumătate din necesarul minim, fondurile pentru burse au fost reduse, facilităţile de transport au fost limitate, sprijinul statului este acordat doar nouă luni pe an, de parcă viaţa ar fi suspendată în vacanţă”, se arată în textul moţiunii. Potrivit iniţiatorilor, „diferenţa dintre cât costă viaţa şi cât oferă statul este împinsă, cu nonşalanţă, în spatele studenţilor şi al familiilor lor”. „Este o politică simplă: ştim cât costă educaţia, dar nu o plătim. Ni se spune că este austeritate, că nu sunt bani, că trebuie strânsă cureaua. Curios este că această curea este strânsă mereu în acelaşi loc, pe stomacul studenţilor. Niciodată pe birocraţie, niciodată pe ineficienţă, niciodată pe privilegiile administrative. Sub conducerea actuală, educaţia este tratată ca o cheltuială incomodă, nu ca o investiţie strategică. Iar când educaţia este tăiată, nu se face economie, se face export de inteligenţă. Abandonul universitar este efect colateral sau politică tacită? Ministerul Educaţiei pare să accepte tacit ideea că unii studenţi vor abandona, alţii vor pleca din ţară, iar restul se vor descurca. Aceasta nu este o strategie, este o renunţare administrativă. Fiecare student care abandonează nu este un cost evitat, ci o pierdere pentru stat. Fiecare tânăr care pleacă nu este mobilitate europeană, ci eşec naţional”, se detaliază în moţiune.

Oana Țoiu, chemată în Parlament pentru acordul UE-Mercosur Moţiunea simplă prin care este criticat modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, informează site-ul forului legislativ. Intitulată „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză şi împotriva propriilor interese”, moţiunea este iniţiată de 47 de senatori ai Opoziţiei (28 AUR, 13 PACE - Întâi România şi şase neafiliaţi) Semnatarii critică „excluderea consultării Parlamentului în procesul care a dus la angajarea într-un acord strategic de dimensiunea Mercosur-ului”. „Conform Legii nr. 373/2013 privind cooperarea între Parlament şi Guvern în afaceri europene, Guvernul are obligaţia de a informa Parlamentul şi de a transmite mandatul de negociere către comisiile de specialitate, în baza cărora Legislativul trebuia să emită o opinie. (...) Conform articolului 91 din Constituţie (având în vedere că acordul UE-Mercosur are un caracter mixt - şi economic, dar şi politic, care nu este de competenţa exclusivă a Bruxelles-ului), acest acord va trebui ratificat de Parlament, lucru care nu este deloc evident că se doreşte. Susţinerea acordului UE-Mercosur a driblat dezbaterea parlamentară. Nu am fost chemaţi să discutăm nici oportunitatea, nici condiţiile sau limitele unei asemenea susţineri, ceea ce a permis Guvernului să construiască un mandat informal, transmis prin Ministerul Afacerilor Externe către reprezentantul României în COREPER II. O decizie cu impact major asupra agriculturii şi industriei a fost mutată din spaţiul deliberării politice în cel al procedurii administrative”, se mai arată în moţiune. Senatorii opoziţiei explică efectele „expunerii României la o competiţie directă cu state precum Brazilia, Uruguay sau Argentina, unde energia industrială este subvenţionată masiv, iar certificatele de carbon reprezintă o necunoscută, care va conduce la închiderea relativ rapidă a producţiei din România”.

Radu Miruță, chemat în Parlament pentru „declarații iresponsabile” Senatorii dezbat, luni după-amiază, moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, depusă de AUR şi de grupul Pace - Întâi România privind gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională în contextul declaraţiilor legate de potenţiala desfăşurare de trupe româneşti în Groenlanda. Iniţiatorii consideră că „ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”. AUR şi grupul Pace - Întâi România au depus la Senat o moţiune simplă cu tema: „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”, care va fi dezbătută luni, de la ora 17,30. Moţiunea simplă vizează gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională în contextul declaraţiilor privind potenţiala desfăşurare de trupe româneşti în Groenlanda şi are ca temă „ministrul progresist Radu Miruţă compromite credîbilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de rigoare strategîcă”. „În lipsa oricărei clarificări privind cadrul juridic al unei asemenea eventuale misiuni, natura angajamentului României, existenţa unui mandat NATO sau ONU, precum şi impactul asupra capacităţilor operative ale Armatei Române, Senatul apreciază că ministrul Apărării a acţionat cu o neglijenţă politică incompatibilă cu funcţia deţinută. 0 astfel de conduită contravine principiilor constituţionale privind controlul civil asupra armatei şi rolul Parlamentului în autorizarea misiunilor externe”, se arată în textul moţiunii. Cu trei zile în urmă Radu Miruţă le-a transmis iniţiatorilor că acesta este un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin, iar folosirea abuzivă, pentru un subiect despre care spune că este inventat, „e o formă de dispreţ pentru oamenii pe care spui că îi reprezinţi”. „AUR şi alţi colegi din opoziţie au decis să transforme un fake news într-o altă moţiune simplă împotriva mea. Motivul? O declaraţie tehnică, corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context şi rostogolită cu titluri mincinoase de o întreagă maşinărie de propagandă. Voi merge în Parlament, aşa cum este firesc, din respect pentru instituţie şi pentru cetăţenii care şi-au trimis acolo reprezentanţii prin vot. Dar le reamintesc iniţiatorilor: moţiunea simplă e un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin. Să o foloseşti pe un subiect inventat nu e doar o pierdere de timp, e o formă de dispreţ pentru oamenii pe care spui că îi reprezinţi”, a afirmat ministrul Apărării, apreciind că România are nevoie de o dezbatere onestă, pe teme reale, ”nu de campanii construite pe fabulaţii”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Agerpres Etichete: , , , , , , , Dată publicare: