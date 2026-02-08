UDMR și PSD cer reducerea impozitelor mărite la începutul anului, iar opoziția a pregătit pentru luni trei moțiuni simple în Parlament. Una dintre ele este chiar împotriva lui Ilie Bolojan, dar din postura de interimar la Educație.

După ce liderul UDMR, Kelemen Hunor a spus că impozitele locale majorate la începutul anului trebuie reduse de Guvern, partidele de la putere trebuie să se întâlnească săptămâna viitoare să vadă dacă și cum se pot face tăierile. PSD susține cerința maghiarilor și vrea ca ministrul Finanțelor să prezinte o schemă de reducere. De altfel, premierul Ilie Bolojan va discuta întâi cu Alexandru Nazare pentru a vedea în ce măsură autoritățile locale pot modifica procentul cu care au majorat impozitele.

Cei din USR spun că sunt deschiși la discuții, dar atrag atenția că România s-a angajat la un deficit de 6,2% din PIB.

Tot săptămâna aceasta, Guvernul ar trebui să meargă în Parlament pentru a-și angaja răspunderea, simultan, pentru reforma administrativă și pachetul de relansare economică, tocmai pentru ca măsurile să fie prinse în bugetul pe care Executivul îl pregătește.

Luni se votează trei moțiuni simple la Senat. Una este chiar împotriva lui Ilie Bolojan și îi vizează calitatea de ministru interimar al Educației. Grupul PACE îi reproșează tăierile preconizate pentru mediul universitar.

Tot cei de la PACE au depus o moțiune simplă și împotriva ministrului Apărării de la USR, Radu Miruță, pe care-l acuză că vrea să trimită forțe armate din țara noastră în Groenlanda. Doar că Radu Miruță a respins categoric această acuzația și spune că declarația sa a fost scoasă din context.

Cea de a treia moțiune simplă a fost depusă de AUR și o vizează pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, pe care partidul lui George Simion o acuză că a susținut acordul Mercosur fără să-i pese că acest acord, spun cei de la AUR, va afecta interesele fermierilor români.

Cu toate acestea, ipotetic, dacă aceste moțiuni simple trec de vot, ele nu pot avea efecte asupra componenței Guvernului. Ele sunt folosit pentru a pune presiune politică.