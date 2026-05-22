Ultima percheziţie la palatul prezidenţial francez a avut loc în 2019, în scandalul Benalla, în primul mandat al lui Emmanuel Macron. În această anchetă cu privire la înmormântări la Panthéon, Palatul Élysée i-a respins, la 14 aprilie, în numele „inviolabilităţii” sediului preşedinţiei, pe anchetatorii financiari.

Palatul Élysée, contactat de AFP, nu a comentat imediat.

„Operaţiuni de percheziţie au avut loc la 21 mai la Élysée, în cadrul unei proceduri judiciare privind condiţiile de atribuire a anumitor licitaţii publice în vederea organizării ceremoniilor de panteonizare de către Centrul Monumentelor Naţionale (CNM)”, anunţă PNF.

„Aceste operaţiuni au fost precedate de discuţii instituţionale în vederea permiterii desfăşurării”, precizează parchetul.

La 14 aprilie, anchetatorilor şi magistraţilor de la PNF li s-a prezentat „o analiză potrivit căreia Articolul 67 al Constituţiei prevede inviolabilitatea localurilor ataşate preşedinţiei Republicii”, explica într-un comunicat procurorul financiar al Republicii, Pascal Prache.

Potrivit Articolului 67 al Constituţiei, preşedintele Republicii nu este, ca regulă generală, responsabil de fapte îndeplinite în această calitate.

Lui nu i se poate cere, pe timpul mandatului, în faţa niciunei jurisdicţii sau autorităţi administrative franceze, să depună mărturie şi nici nu poate fi vizat de vreo acţiune, act de procedură, instrucţie sau de urmărire.

Aceste operaţiuni se desfăşoară în cadrul unei proceduri judiciare deschise în octombrie 2025 cu privire la „favoritism, conflict de interese, corupţie şi trafic de influenţă”.

În centrul investigaţiilor se află condiţiile de atribuire a anumitor licitaţii publice privind organizarea unor ceremonii de înmormântare la Panthéon.

Potrivit săptămânalului satiric Le Canard Enchaîné, care a dezvăluit scandalul, anchetatorii îşi pun întrebări despre alegerea societăţii Shortcut Events în organizarea ceremoniilor de introducere în Panthéon a unor femei şi bărbaţi iluştri pe o perioadă de 22 de ani.

Fiecare înmormântare facturată statului a fost de „în jur de două milioane de euro”, potrivit săptămânalului satiric.