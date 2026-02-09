O moțiune simplă a fost depusă de senatorii AUR împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care partidul lui George Simion o acuză că a susținut acordul Mercosur fără să-i pese că acest acord, spun cei de la AUR, va afecta interesele fermierilor români.

În replică, premierul Bolojan a declarat că nimic din ceea ce se spune despre acest acord, referitor la efectele negative asupra României, nu sunt adevărate.

Șeful Guvernului a afirmat că acest tratat economic vine ”ca orice în viață, cu riscuri și cu oportunități”.

”Nu voi insista pe declarațiile politice și voi spune câteva lucruri pentru a demonta aceste premise false. Moțiunea pe tema acordului între Uniunea Europeană și țările Mercosur este în linie cu întreaga politică a semnatarelor. Ei știu exact cum nu este bine, dar niciodată nu oferă o soluție reală. Întreaga construcție a textului moțiunii pare să spună că semnatarii au aflat despre acest acord cu țările Mercosur abia atunci când Uniunea Europeană a anunțat încheierea negocierilor.

Realitatea este că acest acord, unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membru al Uniunii Europene. Spune textul moțiune că suntem condamnați să ne agățăm de o locomotivă europeană în urma căreia suntem un biet vagon de marfă. Adevărul factual este acela că, o vreme, și noi am fost în cabina acestei locomotive. În 2019, când noi am deținut președinția rotativă a Consiliului European, anunțam, la finalul mandatului, că am încheiat negocierile cu țările Mercosur.

România a contribuit la pregătirea celor trei runde de negocieri care au avut loc pe parcursul jumătății de an în care am deținut președinția. Vorbim de ceva ce s-a întâmplat în urmă cu 7 ani. Nimeni nu a fost îngrijorat, nimeni nu s-a întrebat public atunci dacă e bine sau e rău dacă acest tratat ne ajută sau ne încurcă.

La finalul anului trecut, pe 19 decembrie, după Consiliul European, când președintele Nicușor Dan a anunțat că România este în favoarea acestui acord, a fost liniște, nimeni nu s-a îngrijorat. Nu a existat nicio declarație politică.

Să ne fie clar tuturor, acesta este un tratat economic care vine ca orice în viață, cu riscuri și cu oportunități. Obiectivul nostru este să ne gestionăm riscurile și să ne maximizăm oportunitățile.

Și pot să înțeleg rezervele deținătorului portofoliului Ministerul Agriculturii, legat de componenta de riscuri, pentru că aici într-adevăr ar putea să fie niște riscuri, dar în privința acestora, inclusiv la demersurile făcute de România pe finalul anului și la începutul acestui an, acest tratat a mai căpătat câteva pârghii de control pentru noi pe ultima sută de metri, tocmai pentru a proteja piața europeană în momentul în care se va deschide pentru țările MERCOSUR, pe o durată care se va întinde pe 10-15 ani”, a spus Bolojan.

În prezent, acordul UE-Mercosur așteaptă decizia Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Parlamentul European a decis prin vot să sesizeze Curtea de Justiţie pentru a verifica compatibilitatea cu dreptul comunitar a acordului comercial dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, ceea ce poate amâna mult timp ratificarea acordului, posibil chiar şi până la doi ani.