Sărbătorea împreună cu alţi colegi terminarea liceului. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Băiatul de 18 ani venise în clisura Dunării cu 20 de colegi şi dirigintele clasei. S-au cazat peste noapte într-o pensiune din zona.

Dimineaţă, a fost observată lipsa tânărului care nici nu răspundea la telefon.

Colegii l-au căutat iniţial prin împrejurimi, apoi au anunţat autorităţile.

Salvatorii au localizat semnalul telefonului mobil în apă şi aşa au realizat unde era tânărul. Poliţiştii de frontieră au ridicat drona deasupra Dunării şi l-au găsit aproape de mal, la 300 de metri de pontonul pensiunii unde era cazat grupul.

Nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea lui...

La necropsie se va stabili concret ce i-a adus sfârşitul tânărului. Între timp, poliţiştii încearcă să afle în ce împrejurări a ajuns în Dunăre.