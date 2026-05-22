Potrivit sursei citate, diplomatul chinez s-a aflat vineri într-o vizită oficială în Râmnicu Vâlcea, cu scopul consolidării relaţiilor de colaborare între Republica Populară Chineză (RPC) şi România la nivel economic şi cultural.

La întâlnirea care a avut loc la Primăria Râmnicului au participat primarul municipiului, Mircia Gutău, presedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, precum şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Alexandru Bociu şi mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri local.

Ambasadorul Chinei în România: Județul Vâlcea este ”foarte frumos”

"În cadrul întâlnirii, primarul Mircia Gutău a făcut o prezentare sintetică a municipiului, evidenţiind disponibilitatea pentru colaborare şi oportunităţile de investiţii existente pe plan local, iar ambasadorul RPC a prezentat direcţiile sale de acţiune în vederea creşterii nivelului de colaborare între cele două ţări. Totodată, reprezentantul Chinei la Bucureşti a anunţat că va sprijini direct înfrăţirea între Râmnicu Vâlcea şi Dujiangyan, capitala provinciei Sichuan, convins fiind că asemănările dintre cele două oraşe vor sta la baza stabilirii unor legături economice şi culturale solide şi de durată", se arată în informarea de presă transmisă de municipalitate.

Totodată, ambasadorul Chen Feng a apreciat potenţialul judeţului Vâlcea, subliniind că este "foarte frumos, cu vitalitate, resurse bogate" şi a spus că se aşteaptă "la o colaborare cât mai bună".

Ambasadorul Chinei în România se află de joi în judeţul Vâlcea şi a avut deja o serie de vizite şi la companii din municipiul Drăgăşani dar şi din alte localităţi din judeţ.