Această rută strategică prin care în mod obişnuit tranzitează circa 20% din hidrocarburile mondiale este blocată de la sfârşitul lunii februarie de către Iran, ca ripostă la războiul declanşat de Israel şi SUA.

"Acţiunile Iranului împotriva navelor ce tranzitează Strâmtoarea Ormuz contravin dreptului internaţional", subliniază Bruxellesul într-un comunicat.

UE are deja în vigoare mai multe regimuri de sancţiuni împotriva Iranului.

Uniunea Europeană a decis vineri să le extindă pentru a putea include "persoane şi entităţi implicate în acţiunile Iranului care ameninţă libertatea de navigaţie în Orientul Mijlociu".

Printre posibilele sancţiuni figurează interdicţia de a călători în spaţiul UE sau de a tranzita zona UE, îngheţarea activelor etc.

Întreprinderilor şi cetăţenilor europeni le este interzis de asemenea să facă afaceri cu oricine de pe această listă neagră.