Ministrul Finanțelor, întâlnire cu delegația Congresului SUA: ”Mai mult capital american în România”

Stiri Politice
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Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut sâmbătă o întâlnire cu delegaţia Congresului SUA, condusă de congresmanul Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Reprezentanţilor şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg. 

autor
Cristian Anton

”Pentru mine, una dintre direcţiile strategice ale perioadei următoare: mai mult capital american în România, mai multe proiecte comune”, spune Nazare.

”Întâlnire importantă azi la Finanţe, cu delegaţia Congresului SUA condusă de congresmanul Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Reprezentanţilor şi ambasadorul SUA la Bucureşti, E.S. Darryl Nirenberg. Am discutat cu partenerii americani despre cum transformăm parteneriatul strategic solid dintre România şi Statele Unite într-o relaţie economică şi investiţională mai puternică, cu mai multe proiecte concrete, investiţii şi capacităţi de producţie dezvoltate în România”, a scris ministrul de Finanţe pe Facebook.

Nazare arată că ”România are un rol strategic pe flancul estic al NATO, dar şi în arhitectura economică a regiunii. Marea Neagră şi Dunărea sunt coridoare importante pentru energie, transport şi lanţurile de aprovizionare, iar această poziţionare trebuie valorificată mai bine şi din punct de vedere economic”.

”Parteneriatul strategic România-SUA are deja o componentă puternică de securitate”

”Am discutat şi despre extinderea cooperării româno-americane în domenii precum tehnologia, producţia, industria, infrastructura şi lanţurile de aprovizionare. Pentru ca aceste oportunităţi să se transforme în proiecte, avem nevoie de decizii mai rapide, de o capacitate mai bună de implementare şi de o prezentare mai eficientă a potenţialului României în faţa investitorilor americani”, afirmă ministrul Finanţelor.

Nazare menţionează că ”România are potenţial de creştere, iar dezvoltarea componentei economice a parteneriatului cu Statele Unite poate contribui direct la valorificarea acestuia”.

”Pentru mine, aceasta este una dintre direcţiile strategice ale perioadei următoare: mai mult capital american în România, mai multe proiecte comune de producţie şi tehnologie şi o integrare mai puternică a companiilor româneşti în lanţurile de aprovizionare transatlantice. Parteneriatul strategic România–SUA are deja o componentă puternică de securitate. Avem acum oportunitatea să dezvoltăm cu aceeaşi ambiţie şi componenta economică”, declară Nazare

Nazare promite un „buget al investițiilor” pentru 2026. Deficitul pe 2025 a coborât la 7,7% din PIB, sub nivelul prognozat

Sursa: News.ro

Etichete: alexandru nazare, delegatie, congres sua,

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