Nicușor Dan s-a întâlnit la Baza Kogălniceanu cu delegația Congresului SUA. A mâncat la popotă alături de soldați | FOTO

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Original kogalniceanu 30 aug 2026 405
Administraţia Prezidenţială

Nicușor Dan s-a întâlnit duminică la Baza Kogălniceanu cu delegația Congresului SUA și a mâncat la popotă, alături de soldații americani, potrivit Administrației Prezidențiale.

autor
Cristian Anton

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, duminică, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu delegaţia Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), Preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor a SUA, şi Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forţele Armate a Camerei Reprezentanţilor a SUA., scrie News.ro, care citează Administrația Prezidențială

Original kogalniceanu 30 aug 2026 413
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Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

Administraţia Prezidenţială

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Şeful statului a mâncat alături de oficialii americani, la popotă şi a discutat şi a făcut fotografii cu soldaţii americani. Discuţiile au evidenţiat importanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică şi necesitatea de a consolida şi mai mult descurajarea colectivă şi rezilienţa, şeful statului afirmând că România este pregătită să îşi asume o parte mai mare din propria apărare, prin creşterea angajamentelor şi îndeplinirea acestora.

A fost o plăcere să îi întâlnesc pe congresmanul Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Forţele Armate din Camera Reprezentanţilor, şi pe congresmanul Eric Sorensen, membru al comisiei, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) — centrul prezenţei militare americane în România şi o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării şi securităţii”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X. 

Potrivit şefului statului, discuţiile au evidenţiat importanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică şi necesitatea de a consolida şi mai mult descurajarea colectivă şi rezilienţa.

Nicușor Dan: ”România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare”

România este pregătită să îşi asume o parte mai mare din propria apărare — prin creşterea angajamentelor noastre şi îndeplinirea acestora”, a transmis preşedintele.

Nicuşor Dan subliniază că au trecut în revistă o gamă largă de priorităţi în cadrul Parteneriatului strategic dinamic, reafirmând angajamentul comun de a promova cooperarea în domeniul economiei, al industriei de apărare, al energiei, al infrastructurii, al mineralelor critice şi al tehnologiilor emergente.

Consolidarea şi extinderea prezenţei economice şi militare a SUA în România reprezintă o prioritate — pentru parteneriatul nostru bilateral, pentru securitatea regiunii Mării Negre şi pentru unitatea Alianţei Transatlantice”, menţionează şeful statului.

Preşedintele a luat masa la popotă, alături de oficialii americani şi ministrul Apărării, Radu Miruţă şi a discutat cu soldaţii americani, potriviit imaginilor transmise de Administraţia Prezidenţială.

Emisarul lui Trump l-a sunat pe Nicușor Dan. Mesajul transmis din partea președintelui SUA: „Proiectul este minunat”

Sursa: News.ro StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, intalnire, delegatie, congres sua, Baza Mihail Kogalniceanu, mancare, popota,

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