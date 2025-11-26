VIDEO. Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi de un ofiţer de presă al administrației Guvernului Bolojan

Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofiţer de presă al administrației de la Palatul Victoria. Incidentul a avut loc în momentul în care jurnaliștii au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan.

Astfel, un ofiţer de presă s-a pus în fața unor reporteri care încercau să se apropie de Bolojan și le-a blocat accesul către premierul României, iar pe unii chiar i-a împins.

PRO TV

Reprezentanţii presei au cerut, ulterior, explicaţii pe grupul oficial de presă al Guvernului României, pentru lipsa de comunicare din partea premierului.

PRO TV

”Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta.

Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat. Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei”, a transmis biroul de presă al Guvernului Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent miercuri în Parlament, unde a participat la mesajul transmis de președintele Nicușor Dan la adoptarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării de către cele două Camere.





